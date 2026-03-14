Nghệ An sẵn sàng cho ngày bầu cử 15/3

Tại các phường, xã như: Cửa Lò, Vinh Lộc, Quan Thành, Tân An, Quế Phong, Sơn Lâm… và nhiều địa phương khác, công tác trang trí khánh tiết được triển khai đồng bộ với cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền treo dọc các tuyến đường, khu dân cư. Nhiều đoàn xe tuyên truyền lưu động diễu hành qua các tuyến phố, khu dân cư nhằm phổ biến thông tin về cuộc bầu cử, vận động cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu.

Phường Cửa Lò ra quân tuyên truyền lưu động bầu cử

Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và học sinh cũng tham gia các hoạt động cổ động, diễu hành tuyên truyền với cờ đỏ, biểu ngữ, góp phần lan tỏa không khí sôi nổi hướng tới ngày bầu cử.

Xã Bích Hào tuyên truyền bầu cử

Phường Vinh Lộc tuyên truyền lưu động chào mừng ngày bầu cử

Theo ghi nhận, đến thời điểm này, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cơ bản hoàn tất... Các khu vực bỏ phiếu được vệ sinh, trang trí khang trang; danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử được niêm yết đầy đủ theo quy định.

Các em học sinh hướng về ngày bầu cử

Các địa phương cũng tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở; đồng thời vận động cử tri tìm hiểu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Bảng niêm yết danh sách tại khu vực bỏ phiếu số 25 xóm Mỹ Sơn, xã Bích Hào

Khối Cửa Tiền, phường Trường Vinh đã sẵn sàng cho ngày bầu cử

Lãnh đạo xã Sơn Lâm kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh có hơn 2.000.000 cử tri tham gia bỏ phiếu. Tại Nghệ An có 28 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, để cử tri lựa chọn bầu 16 đại biểu Quốc hội Khóa XVI; đồng thời có 140 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 – 2031... Bên cạnh đó, 130 xã, phường thuộc tỉnh Nghệ An có 4807 ứng cử viên, cử tri sẽ bầu ra 2912 đại biểu.





Tác giả: Diệp Anh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn