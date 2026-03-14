Mẹ đơn thân kiệt sức sau giờ làm, phản ứng của 4 con trai gây chú ý

Đoạn clip 3 người con trai dìu mẹ đơn thân khi làm về gây xúc động Sau khi chia tay chồng vào tháng 8/2025, chị Đào Hồng Nhung (Hà Nội) một mình nuôi 4 con trai. Những lúc mệt mỏi, chỉ cần nhìn ánh mắt hay dáng nằm của mẹ, các con đã biết quan tâm. Câu chuyện của gia đình 5 người gây xúc động.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Đào Hồng Nhung (sống ở Hà Nội) cho biết gia đình hiện gồm 5 mẹ con. Từ khi cuộc hôn nhân khép lại vào tháng 8/2025, chị bắt đầu cuộc sống mới với vai trò vừa là mẹ, vừa là trụ cột chính trong gia đình. Mọi việc từ kinh tế, chăm sóc con cái đến những lo toan thường nhật đều do chị tự mình gánh vác.

"Nhà chỉ có 5 mẹ con. Một mình mẹ đêm hôm sớm tối. Được cái tụi nhỏ chỉ cần nhìn ánh mắt, dáng nằm của mẹ thôi là biết hôm nay mẹ thế nào rồi", chị Nhung kể.

Theo chị, các con tuy còn nhỏ nhưng rất nhạy cảm. Chỉ cần thấy mẹ nằm xuống lâu hơn bình thường, nói chuyện ít hơn hay ánh mắt mệt mỏi, các con đã tự biết giữ trật tự hoặc đến gần hỏi han. Có khi chỉ là một cốc nước, một cái ôm bất ngờ, nhưng với chị Nhung đó là sự an ủi rất lớn.

Không ít lần, chị thừa nhận bản thân rơi vào trạng thái kiệt sức. Áp lực cuộc sống khiến chị có lúc chỉ muốn rời khỏi mọi thứ để tìm một khoảng lặng cho riêng mình.

"Có những lúc mẹ thật sự mệt mỏi. Mẹ muốn đi trốn. Trốn đến một nơi không có bất cứ âm thanh, tiếng động nào. Bởi mẹ sợ sự ồn ào, gào thét của các con, sợ những nỗi sợ không tên trong lòng mẹ", chị tâm sự.

Chị Nhung cho biết con trai cả thường chăm nom em khi rảnh. Ảnh: NVCC.

Nhưng suy nghĩ rời đi chưa bao giờ kéo dài lâu. Điều khiến chị dừng lại chính là các con. Chị cho biết điều khiến chị lo sợ hơn là nếu bản thân rời đi, các con sẽ trở nên lạc lõng. Vì thế, mỗi khi cảm thấy yếu lòng, người mẹ lại tự nhắc bản thân phải cố gắng thêm một chút nữa.

Với chị Nhung, bốn cậu con trai không chỉ là trách nhiệm mà còn là nguồn động viên lớn nhất. Những lúc mệt mỏi, chỉ cần nhìn các con quan tâm mẹ theo cách rất tự nhiên, chị lại có thêm sức mạnh để tiếp tục.

Câu chuyện của người mẹ Hà Nội nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của nhiều phụ huynh, thu hút hơn 730.000 lượt xem trên TikTok. Nhiều người cho rằng sự gắn bó và thấu hiểu giữa mẹ và các con chính là điều quý giá nhất trong một gia đình, đặc biệt với những bà mẹ phải một mình gánh vác mọi việc sau những biến cố trong cuộc sống.

"Nhìn nhà cửa gọn gàng thấy người mẹ giỏi quá", "Thấy một người mẹ quyết định nuôi cả 4 đứa con thì thật sự chị quá nghị lực" là một số bình luận bên dưới video.

Tác giả: Hà Vi

Nguồn tin: znews.vn