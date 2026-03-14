Công an Nghệ An giúp cô gái nghi bị lừa đảo 'bắt cóc online' về với gia đình

Ngày 14/3, Công an xã Đức Châu (Nghệ An) cho biết đã đã tiếp nhận và hỗ trợ kịp thời 1 trường hợp phụ nữ nghi bị lừa đảo "bắt cóc online" khi đi từ Thái Nguyên vào địa bàn xã Đức Châu trong trạng thái tinh thần không ổn định.

Ngay sau khi tiếp nhận, các cán bộ chiến sĩ đã bố trí chỗ ăn nghỉ chu đáo, trấn an tinh thần và nhanh chóng liên hệ xác minh nhân thân, gia đình ở Thái Nguyên để vào đón chị về nhà an toàn.

Công an xã Đức Châu, Nghệ An hỗ trợ cô gái tìm về với gia đình. Ảnh: Công an xã Đức Châu

Ngay sau khi nhận gặp người thân, gia gia đình người phụ nữ đã gửi thư cảm ơn tới Công an xã Đức Châu, ghi nhận tình cảm và sự nhiệt tình hỗ trợ của cán bộ làm việc.

Cụ thể, trong thư cảm ơn ông D.V.D. (bố của cháu D.T.T) trú tại tỉnh Thái Nguyên chia sẻ, vừa qua, người thân của chúng tôi đã nhẹ dạ cả tin các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội, dẫn dụ con gái đi lạc từ Thái Nguyên vào xã Đức Châu trong tình trạng hoang mang, lo sợ.

Trong lúc gia đình vô cùng lo lắng, may mắn đã được các cán bộ chiến sĩ công an hỗ trợ chỗ ăn, nghỉ. Đồng thời liên hệ gia đình để sớm đưa con trở về nhà.

Qua sự việc trên, Công an xã Đức Châu cảnh báo, hiện nay, tội phạm lừa đảo qua mạng có nhiều thủ đoạn tinh vi, dẫn dụ người dân đi xa khỏi nơi cư trú bằng các chiêu trò việc làm hoặc đe dọa.

Công an xã Đức Châu khuyến cáo: Tuyệt đối không tin theo lời mời gọi, đe dọa của người lạ trên mạng xã hội. Không đi đến những địa điểm lạ khi chưa xác minh rõ thông tin.

Khi có dấu hiệu nghi vấn, hãy liên hệ ngay với Công an xã hoặc cơ quan chức năng gần nhất.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn