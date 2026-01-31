Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trân trọng tri ân và cảm ơn sâu sắc những đóng góp, sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của thành viên trong Hội đồng hương Nghệ An khu vực phía Nam dành cho quê nhà trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch UBND Nghệ An cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định, mục tiêu đến năm 2030 đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt 12% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 165 - 190 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 12% trở lên.

Nhấn mạnh năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10,5 - 11,5%, ông Võ Trọng Hải cho biết, để đạt mục tiêu trên, Nghệ An sẽ tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành, mở rộng không gian và tạo động lực phát triển mới. Trong đó, hình thành hai khu vực động lực là đô thị Vinh - Cửa Lò và Khu kinh tế Đông Nam (mở rộng).

Tỉnh cũng ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm như: đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Cảng nước sâu Cửa Lò, Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, Trung tâm Hành chính tỉnh, dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, cùng các dự án hạ tầng khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, quán triệt quan điểm đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân.

Bên cạnh phát triển kinh tế, tỉnh đặc biệt quan tâm các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội; tích cực vận động sự chung tay của toàn xã hội để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh được tái lập và ra mắt ngày 10/9/2022, với vai trò kết nối cộng đồng những người con xứ Nghệ tại Thành phố mang tên Bác và khu vực phía Nam. Trong những năm qua, Hội đã vận động đóng góp gần 10 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, tặng quà Tết cho bà con tại Nghệ An; xây tặng Trường Tiểu học Bắc Lý 2; trao quà cho nhà trường và các em học sinh với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, hội phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội quy mô lớn. Cụ thể, xây dựng nhà nội trú cho học sinh trị giá 1 tỷ đồng; xây dựng hơn 200 căn nhà cho người nghèo với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng; hỗ trợ đồng bào bị bão lũ tại khu vực Kỳ Sơn và người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Song song đó, Hội đã phối hợp Câu lạc bộ Nhà báo xứ Nghệ trao tặng 200 xe đạp và 200 phần quà, tổng trị giá hơn 400 triệu đồng; phối hợp cùng Câu lạc bộ Golf xứ Nghệ, trao tặng 200 xe đạp cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn cũng được triển khai kịp thời; các chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó được duy trì thường xuyên.

