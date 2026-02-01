Nghệ An bắn pháo hoa trong chương trình “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào” Xuân Bính Ngọ 2026

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp với quy mô 1 điểm bắn, thời lượng không quá 15 phút, dự kiến diễn ra trong khung giờ từ 21h00 đến 22h00 ngày 03/02/2026. Kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và UBND xã Quế Phong triển khai các nhiệm vụ liên quan, bảo đảm việc bắn pháo hoa diễn ra an toàn tuyệt đối, đúng quy trình, đúng thời gian, không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, môi trường và đời sống sinh hoạt của Nhân dân.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã xây dựng một chương trình kịch bản rất chi tiết kết hợp việc bắn pháo hoa với chương trình nghệ thuật “Sắc Xuân miền Tây”.

Tiết mục sẽ được biểu diễn trong Chương trình Sắc Xuân miền Tây 2026

Theo kịch bản năm nay, ngoài màn hát múa khai từ với chủ đề “Sắc Xuân miền Tây”, chương trình nghệ thuật có 3 chương: Chương 1 - “Hương sắc miền Tây”; Chương 2 - “Ấm tình đồng bào”; Chương 3 - “Miềm Tây ngày mới”. Các tiết mục hát múa được dàn dựng công phu, hoành tráng dưới sự biểu diễn của ca sĩ Hà Quỳnh Như, các nghệ sĩ, diễn viên thuộc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An; nghệ nhân, diễn viên, học sinh người dân tộc thiểu số đến từ các xã: Quế Phong, Mường Quàng, Châu Tiến, Mường Xén, Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Tây Sơn, Trường THPT Kỳ Sơn, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, Trường PTDT nội trú THPT số 2, Trường PTDT bán trú TH Tri Lễ 2. Chương trình nghệ thuật sẽ kể lên câu chuyện sinh động về sắc màu văn hóa, văn nghệ dân gian, dân ca, dân nhạc, dân vũ của đồng bào các dân tộc Kinh, Thái, Thổ, Mông, Khơ Mú, Ơ Đu đang sinh sống tại miền Tây Nghệ An.

Phong phú các màn trình diễn dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số trong đêm hội Sắc xuân miền Tây Nghệ An

Riêng màn pháo hoa sẽ được bắn vào cuối chương trình hòa chung trong màn múa hát vũ hội rượu cần, đánh cồng chiêng, khắc luống, nhảy sạp, múa xòa, múa lăm vông.

Chương trình năm nay sẽ được Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An livetream trực tiếp trên nền tảng số của Báo và PTTH Nghệ An: Fb Báo Nghệ An, Fb Truyền hình Nghệ An và app NTV go.

Việc tổ chức bắn pháo hoa tại Ngày hội “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào” mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, không chỉ góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa - lễ hội đầu năm mà còn thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với đồng bào các dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Ngày hội “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào” là hoạt động văn hóa ý nghĩa, tạo điểm nhấn sinh động cho bức tranh Xuân nơi miền Tây Nghệ An, lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó và niềm tin, niềm vui đón chào năm mới trong Nhân dân các dân tộc trên địa bàn./.

