Công an xã Diễn Châu: Triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy

Trước đó, cuối tháng 02/2026, qua nắm tình hình, Công an xã Diễn Châu phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ ngoài tỉnh về Nghệ An tiêu thụ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an xã Diễn Châu phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xác minh và dựng lên đối tượng nghi vấn.

Cơ quan chức năng bắt giữ Trương Minh Tú

Qua đó xác định, sáng 06/3/2026, Trương Minh Tú (sinh năm 1999) trú tại xóm Đồng Hưng, xã Tam Hợp, tỉnh Nghê An sẽ mua ma túy về bán kiếm lời. Vào lúc 17 giờ cùng ngày, tại nút giao cao tốc với Quốc lộ 7A thuộc xóm Hà Cát, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an xã Diễn Châu đồng chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt quả tang Trương Minh Tú về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý; thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp, 01 điện thoại di động.

02 đối tượng Thái Bá Hậu và Trần Anh Tuấn

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Thái Bá Hậu (sinh năm 1995), trú tại xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu và Trần Anh Tuấn (sinh năm 1992), trú tại xóm Minh Hoà, xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 02 điện thoại di động.

Tang vật ma túy thu giữ

Tại cơ quan Công an, 03 đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Thái Bá Hậu có 01 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Trần Anh Tuấn có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ án được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn