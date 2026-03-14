Nghệ An: Thanh tra sẽ xác minh tài sản, thu nhập của 107 người tại 6 cơ quan, đơn vị

Thanh tra sẽ xác minh tài sản, thu nhập của 107 người tại 6 cơ quan, đơn vị. Ảnh: Văn Thanh

Theo Kế hoạch số 219/KH-TTR ngày 31/12/2025, trong năm 2026 Thanh tra tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành xác minh tài sản, thu nhập tại 6 cơ quan, đơn vị, gồm: Sở Văn hóa và Du lịch; Sở Y tế; Sở Dân tộc và Tôn giáo; Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Nghệ An; Công ty TNHH MTV Lâm nông nghiệp Sông Hiếu; Công ty TNHH MTV Nhà nước Xổ số kiến thiết Nghệ An.

Tổng số người được đưa vào diện xác minh trong năm 2026 là 107 người. Trong đó, Sở Y tế có số lượng nhiều nhất với 97 người; Sở Văn hóa và Du lịch 6 người; Sở Dân tộc và Tôn giáo 1 người; Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Nghệ An 1 người; Công ty TNHH MTV Lâm nông nghiệp Sông Hiếu 1 người; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Nghệ An 1 người.

Danh sách người được đưa vào bốc thăm được tổng hợp trên cơ sở danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm do các cơ quan, đơn vị gửi về Thanh tra tỉnh Nghệ An theo quy định. Kết quả bốc thăm đã nhận được sự thống nhất của các cơ quan giám sát và đại diện các đơn vị liên quan.

Theo Thanh tra tỉnh Nghệ An, kết quả bốc thăm là căn cứ để cơ quan chức năng triển khai các bước tiếp theo của quy trình xác minh tài sản, thu nhập. Quá trình xác minh sẽ tập trung kiểm tra tính trung thực, đầy đủ của nội dung kê khai cũng như làm rõ nguồn gốc tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai.

Thông qua hoạt động này, cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các trường hợp kê khai không trung thực (nếu có), đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Việc xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện định kỳ hằng năm là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường kiểm soát tài sản của người có chức vụ, quyền hạn. Qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động công vụ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và xây dựng nền hành chính nhà nước liêm chính, hiệu lực, hiệu quả.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn