Cho ý kiến về dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội

Quang cảnh cuộc họp

Ngày 02/11/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh (đã được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 31/8/2023).

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Việt Hưng trình bày các nội dung mới của dự thảo Quyết định

Trong thời gian qua, thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác đã được triển khai kịp thời, hiệu quả, tạo điều kiện cho hàng chục ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và từng bước vươn lên thoát nghèo, qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, một số nội dung quy định tại Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND đã không còn phù hợp với tổ chức bộ máy và thực tiễn quản lý hiện nay; đồng thời các Sở, ngành cấp tỉnh đã được sắp xếp, sáp nhập, điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ; cơ chế phối hợp và trách nhiệm quản lý của các cơ quan, đơn vị có liên quan có sự thay đổi cần được rà soát, cập nhật để phù hợp…

Bên cạnh đó, ngày 19/8/2025, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 84/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2017/TT-BTC, trong đó có những điều chỉnh quan trọng liên quan đến quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, như: Xác định nguồn ngân sách địa phương ủy thác là nguồn ngân sách cấp tỉnh; quy định mức cho vay, thời hạn cho vay thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh... Trên cơ sở đó, ngày 22/12/2025, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND quy định chính sách tín dụng ưu đãi ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, việc ban hành Quyết định mới là hết sức cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý trong giai đoạn hiện nay.

Theo trình bày của cơ quan soạn thảo – Sở Tài chính, dự thảo Quyết định cơ bản giữ nguyên các nội dung như Quyết định hiện hành; chỉ bỏ một số quy định liên quan đến việc thực hiện sắp xếp đơn vị cấp tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Dự thảo cũng đã thay đổi tỷ lệ phân bổ tiền lãi thu được cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ liên quan để bảo đảm phù hợp hơn.

Về đối tượng cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay tại dự thảo thực hiện theo quy định của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND ngày 12/12/2025 Quy định chính sách ưu đãi ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh và các quy định khác có liên quan.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường góp ý về thẩm quyền khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện Quyết định

Tại cuộc họp, đại diện các Sở, ngành đã góp ý cụ thể về tỷ lệ phân bổ tiền lãi thu được. Đồng thời làm rõ hơn nhiệm vụ cụ thể của các Sở, ngành trong thực hiện Quyết định…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị Sở Tài chính - cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của đại biểu để hoàn thiện dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành trong thời gian tới. Trong đó, Quy chế mới phải xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức thực hiện; đồng thời đảm bảo tính thống nhất với các quy định hiện hành và phù hợp thực tiễn triển khai tín dụng chính sách tại địa phương .

Nguồn tin: nghean.gov.vn