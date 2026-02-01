Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA (Thái Lan)



Nghệ An tăng cường hợp tác quốc tế, đón sóng FDI mới

Mới đây, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã có buổi tiếp bà Jareeporn Jarukornsakul, Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA, cùng với các lãnh đạo của Tập đoàn. Mục đích của cuộc gặp gỡ này là để trao đổi về tình hình đầu tư cũng như định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn WHA đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ và tạo điều kiện của tỉnh Nghệ An dành cho các dự án của họ. Bà Jareeporn Jarukornsakul cho biết, năm 2025 sẽ là giai đoạn đầy biến động đối với hoạt động đầu tư do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Mỹ. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, dòng vốn FDI đã có dấu hiệu tích cực trở lại.

Điển hình là ngay đầu năm 2026, WHA đã ký kết thành công hợp đồng cho thuê đất với khách hàng đầu tiên tại khu công nghiệp WHA ở Nghệ An. Qua khảo sát thực tế, Tập đoàn ghi nhận tiến độ xây dựng của các nhà đầu tư thứ cấp đang diễn ra khá tích cực, dự kiến nhiều nhà máy sẽ đi vào vận hành ngay trong năm nay.

Cùng với triển vọng vận hành các nhà máy, Tập đoàn WHA cũng đặc biệt chú trọng đến vấn đề lao động. Theo tính toán, nhu cầu sử dụng lao động của mỗi nhà máy có thể đạt từ 20.000 đến 30.000 người, đưa tổng nhu cầu lao động trong năm tới lên khoảng 40.000 đến 50.000 người.

Đây là nội dung được hai bên thảo luận một cách thẳng thắn nhằm chủ động chuẩn bị các giải pháp phù hợp, đảm bảo nguồn nhân lực cho các dự án khi đi vào hoạt động ổn định.

Trong buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã đánh giá cao quyết tâm đầu tư lâu dài của Tập đoàn WHA. Ông khẳng định rằng tỉnh luôn coi thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Chủ tịch UBND Võ Trọng Hải, Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư và cấp phép xây dựng theo đúng chỉ đạo của Trung ương, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Nghệ An có lợi thế về nguồn nhân lực với quy mô dân số lớn. Hiện tỉnh đang tập trung đầu tư cho hệ thống các trường đại học và cơ sở đào tạo nghề nhằm nâng cao tay nghề cho người lao động, sẵn sàng cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp FDI.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng xác định việc thu hút lao động trở về địa phương cần gắn liền với chính sách tiền lương, phúc lợi và môi trường làm việc phù hợp từ phía doanh nghiệp.

Song song với việc phát triển nguồn nhân lực, Nghệ An đang tích cực hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, từ quỹ đất sạch, giao thông kết nối, đến sân bay, bến cảng và nhà ở cho công nhân. Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh và thu hút các dự án FDI quy mô lớn.

Trong năm vừa qua, Nghệ An đã đạt mức tăng trưởng GRDP 8,44%, thu ngân sách khoảng 29.211 tỷ đồng; an ninh trật tự và an sinh xã hội được giữ vững. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó kỳ vọng sự hợp tác và đầu tư lâu dài của các tập đoàn lớn như WHA sẽ tiếp tục đóng vai trò động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế địa phương.

Tác giả: Nguyễn Thuấn

Nguồn tin: vneconomy.vn