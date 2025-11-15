Nghệ An: Kiên quyết dẹp biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè đô thị

Nhiều vi phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời ở Nghệ An

Dạo quanh các tuyến phố của phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc (Nghệ An),... không khó có thể nhìn thấy tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, dựng biển quảng cáo vẫn diễn ra rất phổ biến.

Vỉa hè bị chiếm dụng thành nơi bán hàng.

Trong đó, nhiều quán dựng các biển quảng cáo che khuất tầm nhìn.

Hầu như ở tuyến phố nào cũng dễ bắt gặp cảnh vỉa hè bị "chiếm dụng" làm nơi trưng bày sản phẩm, biển hiệu xếp san sát, thậm chí tràn cả xuống lòng đường. Đáng nói, nhiều quán dựng biển che khuất tầm nhìn, chiếm lòng, lề đường cả ngày lẫn đêm gây ảnh hưởng trực tiếp tới người tham gia giao thông, đặc biệt là người đi bộ.

Đơn cử như trên tuyến đường Lê Ninh, phường Vinh Hưng, tình trạng đặt biển quảng cáo sai quy định đã diễn ra từ lâu. Dọc hai bên đường, hàng nghìn tấm biển quảng cáo của các hàng quán lớn nhỏ chen chúc nhau với đủ loại mặt hàng và dịch vụ.

Qua quan sát của phóng viên, nhiều tấm biển không chỉ chiếm trọn phần vỉa hè mà còn tràn xuống lòng đường, nơi dành cho phương tiện lưu thông. Nhiều đoạn, biển xếp thành hàng dài, dàn ngang che khuất tầm nhìn, khiến người đi bộ không còn lối đi và người điều khiển phương tiện phải đánh lái né tránh.

Các biển hiệu quảng cáo chi chít trên vỉa hè, không còn thấy lối đi bộ cho người dân.

Chưa dừng lại ở đó, một số hộ còn treo biển lơ lửng ở tầm thấp ngay trước cửa hàng, tiềm ẩn nguy cơ va chạm rất lớn. Tình trạng này không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn làm cảnh quan đô thị trở nên lộn xộn, nhếch nhác.

Chị Lê Thị Ngọc, người dân phường Vinh Phú, bức xúc: "Tình trạng lấn chiếm vỉa hè gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm có giải pháp quyết liệt hơn, bảo đảm thông thoáng cho tuyến đường".

Tại tuyến đường Lê Ninh, phường Vinh Hưng, tấm biển quảng cáo còn được đặt hẳn xuống lòng đường.

Sát chân cầu vượt Quán Bánh, vỉa hè đã nhỏ nay... mất hẳn, do biển quảng cáo lấn chiếm.

Nhiều tuyến phố khác như: Đặng Thai Mai, Nguyễn Trãi, Phong Định Cảng, Trần Phú, Hồ Tùng Mậu… cũng gặp tình trạng tương tự. Không ít hàng quán đặt cùng lúc 2–3 biển hiệu chắn ngang vỉa hè, khiến lối đi bị thu hẹp, người đi bộ cảm thấy ngột ngạt, rối mắt. Nhiều biển còn làm bằng vật liệu dễ cháy, tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ, đặc biệt trong mùa nắng nóng.

Anh Lê Việt Hoàng, sống trên đường Đặng Thai Mai, chia sẻ: "Việc các hộ kinh doanh đặt biển hiệu trên lề đường có thể tạm chấp nhận. Nhưng mang cả biển xuống lòng đường là không nên. Trên tuyến đường này, nếu cả mấy chục hộ kinh doanh đều đặt biển xuống lòng đường thì sẽ rất nguy hiểm cho người đi lại. Lỡ va chạm xảy ra tai nạn thì người chịu trách nhiệm là người đặt biển, chứ không phải ai khác".

Theo phản ánh của người dân, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là thói quen buôn bán "bám đường" của các hộ kinh doanh. Dù lực lượng chức năng nhiều lần ra quân chấn chỉnh, việc tái lấn chiếm vẫn diễn ra ngay sau khi đoàn kiểm tra rời đi.

Liên tục kiểm tra, nâng cao hiệu quả trong công tác xử lý

Mới đây, Đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đặt biển quảng cáo trái phép gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị dọc đường Đại lộ Lê Nin.

Đội Cảnh sát trật tự thu giữ hàng hoạt biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè Đại lộ Lê Nin. Ảnh CANA.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng loạt biển quảng cáo, ô che nắng, bộ bàn ghế nhựa, quạt, xe đẩy hàng cùng nhiều vật dụng, hàng hóa khác. Ngoài ra, các hộ kinh doanh cũng được yêu cầu ký cam kết không tái phạm, từ đó góp phần xây dựng môi trường buôn bán văn minh, đúng quy định.

Đợt ra quân lần này được xem là hành động quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ và phương tiện lưu thông an toàn.

Công an phường Trường Vinh phối hợp lực lượng Quy tắc đô thị tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân, không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè. Ảnh CANA.

Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, ông Hoàng Năng Hiệp, Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Phú, cho biết, trên địa bàn có nhiều hộ kinh doanh buôn bán, vì vậy vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè để trưng bày biển quảng cáo trái phép, không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây cản trở giao thông, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

"Thời gian này, lực lượng đô thị phường và công an xã sẽ liên tục triển khai lực lượng tuần tra, giám sát, không để các tiểu thương đặt biển hiệu, biển quảng cáo trên vỉa hè làm mất trật tự, mỹ quan đô thị", Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Phú khẳng định.

