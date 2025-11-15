Nghệ An: Sau 2 giờ sát hạch, học viên nhận giấy phép lái xe qua VneTraffic

Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe, sáng 15/11, Phòng CSGT Nghệ An đã khẩn trương triển khai hướng dẫn học viên học lái cài đặt ứng dụng VneTraffic tại Hội đồng sát hạch diễn ra ở Trung tâm Sát hạch lái xe Đại Phát – cơ sở Nghĩa Đàn.

Khi học viên hoàn tất việc cài đặt và kích hoạt VNeID mức 2 cùng ứng dụng VneTraffic, hệ thống cho phép tích hợp giấy phép lái xe điện tử chỉ sau 2 giờ kể từ khi kết thúc sát hạch.

Các học viên học lái xe ở Nghệ An sẽ được hướng dẫn cài ứng dụng VneTraffic



Với giấy phép lái xe điện tử trên ứng dụng, người dân có thể xuất trình khi tham gia giao thông mà không cần mang theo bản giấy.

Nghệ An là một trong những địa phương triển khai sớm và đồng bộ các ứng dụng chuyển đổi số trong công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe, được lãnh đạo các cấp và người dân ghi nhận.

Trải nghiệm thực tế của học viên cho thấy, việc hỗ trợ cài đặt VneTraffic ngay tại kỳ sát hạch mang lại lợi ích thiết thực như nhận giấy phép lái xe điện tử chỉ sau 2 giờ, thủ tục gọn nhẹ, thông tin luôn sẵn sàng trên điện thoại.

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn