Nghệ An: Kiểm tra các công trình thuỷ lợi trọng điểm trước mùa mưa lũ

Nghệ An là một trong những tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như mưa lũ, sạt lở,… Để chủ động ứng phó trong mùa mưa bão năm 2023, ông Nguyễn Văn Đệ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra một số công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã kiểm tra tiến độ thi công công trình hồ chứa Khe Lại tại xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu. Hồ chứa này có dung tích 20 triệu m3, phục vụ nước tưới cho 1,8 nghìn ha cây trồng và nước sinh hoạt cho hàng chục nghìn hộ dân. Hiện nay đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Tiếp đó, đoàn kiểm tra cảng cá Lạch Quèn, hiện các hạng mục của công trình đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu phục vụ hậu cần nghề cá tại đây. Cùng với đó, cảng cá đi vào hoạt động cũng đáp ứng công tác tránh trú bão cho hệ thống tàu thuyền.

Đoàn công tác kiểm tra các công trình thuỷ lợi trọng điểm trước mùa mưa lũ. ảnh Nguyễn Thế Cường.

Ngoài ra, đoàn còn đi kiểm tra công trình Bara Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Công trình này có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt và tiêu thoát lũ cho vùng phía Bắc của hệ thống Thủy lợi Nam. Sau hàng chục năm đưa vào sử dụng các cửa cống ở đây đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Hiện tại Bara này còn có 6/12 cửa cống chưa được sửa chữa ảnh hưởng đến công tác ngăn mặn và tiêu thoát lũ.

Sau khi đi kiểm tra tại các công trình, ông Nguyễn Văn Đệ yêu cầu, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình PCLB đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão. Chuẩn bị tốt các phương án ứng phó với thiên tai.

Đối với hệ thống cảng cá cần chuẩn bị tốt hạ tầng để tàu thuyền vào neo đậu tránh trú bão an toàn. Các đơn vị quản lý các hệ thống tiêu cần kiểm tra các công trình, thiết bị đảm bảo công tác vận hành nhanh, hiệu quả trong quá trình tiêu thoát lũ cho vùng nội đồng. Yêu cầu Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam sớm có phương án nâng cấp, sửa chữa 6 cửa cống đang bị hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn trong tiêu thoát lũ và ngăn mặn cho hệ thống.

Mấy năm gần đây, Nghệ An liên tiếp chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai (bão, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét, …) gây thiệt hại hết sức nặng nề về người, tài sản; nhiều nhà cửa của người dân, trường học, cơ sở y tế bị hư hại; nhiều công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các tuyến đường giao thông bị sạt lở, chia cắt; hoạt động sản xuất, đời sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là tại các địa phương ở khu vực miền núi. Vì vậy năm nay địa phương chú trọng về khâu ứng phó với thiên tai trước mùa mưa bão. Nghệ An đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống và triển khai các phương án ứng phó để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn