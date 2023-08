Sông Lam Nghệ An nhờ tư pháp xác nhận tuổi U9 tránh gian lận

U9 Sông Lam Nghệ An từng hai lần vô địch Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup năm 2023 diễn ra từ ngày 12 đến 22-8 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh. Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp tổ chức. Tham dự giải có 16 đội bóng. Đây mới là lần thứ ba Giải U9 toàn quốc được tổ chức. Trong hai mùa giải trước đó, U9 Sông Lam Nghệ An đều giành được chức vô địch. Tham gia mùa giải năm nay, U9 Sông Lam Nghệ An dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tiến Quang được xếp ở bảng A cùng các đội Bắc Ninh, T&T Bắc Giang, Luxcom Ngọc Hùng. Tại trận đấu mở màn diễn ra ngày 12-8, U9 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng áp đảo 5-0 trước U9 Luxcom Ngọc Hùng.