Nghệ An: Khu đất 8000m2 ở TX. Cửa Lò bị bỏ hoang 6 năm qua (bài 2)

Chuyển một phần tài sản để thành lập công ty mới

Như Môi trường và Đô thị VN phản ánh tại bài viết: “Nghệ An: Khu đất 8000m2 ở TX. Cửa Lò bị bỏ hoang 6 năm qua” thì dự án Trung tâm thương mại (TTTM) Tân Thắng được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016, cho thuê đất từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn là bãi đất hoang. Việc chậm tiến độ của chủ đầu tư (CĐT) là Công ty TNHH Thương mại Tân Thắng (gọi tắt Cty Tân Thắng, số 1A, đường Lê Huân, P.Vinh Tân, TP.Vinh, do ông Phan Thanh Hoài đại diện pháp luật) không chỉ gây lãng phí tài nguyên, nhếch nhác bộ mặt phố thị mà khiến dư luận hết sức bức xúc.

Nếu chủ đầu tư không chịu triển khai thì UBND tỉnh Nghệ An nên ra QĐ thu hồi, đấu giá tăng ngân sách cho địa phương. (Trong ảnh: Đại lộ Nguyễn Huệ, TX Cửa Lò phía trước mặt dự án đã hoàn thành khang trang, sạch đẹp nhưng dự án vẫn bất động)

Ngày 18/03/2022, UBND tỉnh Nghệ An có công văn số 1793/UBND-CN về việc xử lý các dự án chậm tiến độ triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Nghệ An cho phép gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày 15/03/2022 đối với Dự án TTTM Tân Thắng tại phường Nghi Thu, TX Cửa Lò do Cty Tân Thắng làm chủ đầu tư.

UBND Tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư: “Khẩn trương hoàn thành dự án đúng tiến độ được gia hạn, trường hợp hết thời gian được UBND tỉnh cho phép gia hạn tiến độ sử dụng đất mà chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành dự án thì UBND tỉnh sẽ xem xét thu hồi theo đúng quy định”. Tuy nhiên đã 19 tháng trôi qua, chủ đầu tư đã không có bất cứ một động thái nào khởi công, triển khai dự án trên thực địa.

Trước đó, vào ngày 30/3/2022 Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tân Thắng đã có QĐ số 12/QĐ-HĐTV về việc chuyển một phần tài sản của Cty để thành lập công ty mới. Cụ thể: “Chuyển một phần tài sản của công ty TNHH Tân Thắng (Quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất số 654, Tờ bản đồ số 12, diện tích 8.213m2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò theo GCN QSDĐ số CH 314723 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 12/02/2018) để thành lập Công ty TNHH Đầu tư TM&DV Đại Thắng.

Công ty TNHH Đầu tư TM&DV Đại Thắng quản lý, sử dụng thửa đất và sở hữu tài sản gắn liền với thửa đất số 654, Tờ bản đồ số 12, diện tích 8.213m2 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò; đồng thời chịu trách nhiệm về các khoản nợ, khoản thuế về đất và tài sản gắn liền với thửa đất đó kể từ ngày được tách”.

Ngày 27/4/2023, PCT UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An có QĐ số 61/QĐ-UBND về chấp thuận điều chỉnh CTĐT đối với dự án TTTM Tân Thắng tại phường Nghi Thu, TX Cửa Lò.

Ngày 07/04/2022 trên cơ sở tách từ Cty Tân Thắng, Cty Đại Thắng được Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp GCN ĐKDN công ty TNHH hai thành viên trở lên, người đại diện pháp luật công ty lúc này vẫn là ông Phan Thanh Hoài.

Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 9487/UBND-CN về việc đồng ý chủ trương để Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai cho Cty Đại Thắng do tách doanh nghiệp.

03 tháng sau, vào ngày 10/01/2023 Cty Tân Thắng đã ký hợp đồng thuê đất số 02/HĐ-TĐ (hợp đồng này thay thế hợp đồng thuê đất số 26/HĐ-TĐ ngày 01/02/2018) và được cấp GCNQSD đất mã số DE 181759 ngày 10/01/2023 (cấp đổi từ GCNQSD đất mã số CH 314723 ngày 12/02/2018).

Liệu Cty Đại Thắng có năng lực để thực hiện dự án?

Vào tháng 2/2023, Cty Đại Thắng đã gửi hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án TTTM Tân Thắng tại phường Nghi Thu, TX.Cửa Lò. Nội dung đề nghị là điều chỉnh nhà đầu tư từ Cty Tân Thắng qua Cty Đại Thắng, điều chỉnh tiến độ thực hiện thành 24 tháng kể từ ngày 15/03/2022.

Tại báo cáo số 1380/SKHĐT-DN ngày 13/04/2023 do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang gửi UBND tỉnh Nghệ An trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các sở, ngành, địa phương.

Việc tách Cty Đại Thắng từ Cty Tân Thắng (cả 2 Cty đều do ông Phan Thanh Hoài làm người đại diện pháp luật-PV) chủ đầu tư có thực tâm triển khai dự án hay mục đích gì khác?

Theo đó, Sở Tài chính cho biết: Dự án TTTM Tân Thắng tại phường Nghi Thu, TX Cửa Lò được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016, nhà đầu tư là Cty Tân Thắng, thực hiện trên khu đất 8.500m2 với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng. Nay đề nghị điều chỉnh nhà đầu tư trên quyết định chủ trương đầu tư là Cty Đại Thắng.

Theo quy định Cty Đại Thắng phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu để thực hiện dự án là 4 tỷ đồng. Cty Đại Thắng đăng ký lần đầu ngày 07/4/2022 có vốn điều lệ 4 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2022 tại Báo cáo tài chính năm 2022 của Cty là 4 tỷ đồng; đảm bảo điều kiện về vốn chủ sở hữu theo quy định.

Đồng thời có văn bản cam kết cấp tín dụng ngày 20/2/2023 của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – Chi nhánh Nghệ An- PDG Hồng Sơn cam kết cung ứng một khoản tín dụng tối đa 80% tổng mức đầu tư dự án trong suốt thời gian thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo đúng chế độ tín dụng hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ngân hàng Agribank Việt Nam.

“Báo cáo tài chính năm 2022 của Cty Đại Thắng chưa được tư vấn kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán. Nhà đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm về số liệu tại báo cáo tài chính của Cty. Sở Tài chính cho ý kiến trên cơ sở hồ sơ nhận được và không chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và pháp lý của hồ sơ” – ông Trần Việt Dũng Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An cho biết.

Ngoài ra, ông Dũng còn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát danh mục đầu tư mà nhà đầu tư đang thực hiện, trường hợp nhà đầu tư đã sử dụng vốn chủ sở hữu để đầu tư các dự án khác (ngoài dự án đang trình) thì phải có bảng kê danh mục các dự án đang thực hiện và vốn chủ sở hữu đã sử dụng để xác định vốn chủ sở hữu còn lại đảm bảo tỷ lệ theo quy định cho dự án đang trình.

Từ ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và các quy định pháp luật hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo số 1380 ngày 13/4/2023 trình UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận điều chỉnh CTĐT Dự án TTTM Tân Thắng.

Thời hạn cho phép gia hạn tiến độ 24 tháng (tại VB số 1793 ngày 18/3/2022) đến nay chỉ còn vỏn vẹn 05 tháng nhưng trên thực địa, Cty Đại Thắng không có bất kỳ một động thái nào triển khai thực hiện.



Ngày 27/4/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An ký QĐ số 61/QĐ-UBND về chấp thuận điều chỉnh CTĐT đối với dự án TTTM Tân Thắng tại phường Nghi Thu, TX Cửa Lò.

Theo đó, điều chỉnh nhà đầu tư từ Công ty TNHH Thương mại Tân Thắng sang nhà đầu tư Công ty TNHH Đầu tư TM&DV Đại Thắng. Tiến độ thực hiện: Hoàn thành đưa dự án vào hoạt động trong vòng 24 tháng kể từ ngày 15/3/2022.

Tại QĐ số 61, UBND tỉnh Nghệ An giao: “Cty Đại Thắng tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện, thi công, hoàn thành dự án đúng quy định, tiến độ được cho phép của UBND tỉnh. Trường hợp thực hiện không đúng quy định, đúng tiến độ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xử lý theo quy định, nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về các chi phí đã bỏ ra”.

Vậy nhưng đã nhiều tháng trôi qua, thời hạn cho phép gia hạn tiến độ chỉ còn vỏn vẹn 05 tháng nhưng trên thực địa, Cty Đại Thắng không có bất kỳ một động thái nào triển khai thực hiện. Dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng việc tách Cty Đại Thắng từ Cty Tân Thắng (cả 2 Cty đều do ông Phan Thanh Hoài làm người đại diện pháp luật-PV) chủ đầu tư có mục đích khác chứ không thực tâm triển khai dự án? Nếu thực tâm đầu tư thì đã không để đất đai hoang hoá nhiều năm nay?

Được biết, tại TX.Cửa Lò trong thời gian qua, có nhiều dự án được chuyển nhượng từ chủ đầu tư này sang chủ đầu tư khác (bằng cách mua bán, chuyển nhươngh cổ phần) để kiếm lời chứ nhà đầu tư không chịu triển khai như đã phê duyệt. Việc UBND tỉnh Nghệ An đã tạo điều kiện gia hạn 24 tháng nhưng chủ đầu tư không chịu triển khai thì nên ra QĐ thu hồi, đấu giá tăng ngân sách cho địa phương, tạo môi trường đầu tư lành mạnh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin tới bạn đọc./.

Tác giả: Thục Anh - Vinh Quang

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn