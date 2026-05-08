Nghệ An: Không giao nhà đã bán đấu giá 4 năm, hai vợ chồng bị khởi tố

Bà Hằng và ông Trương Văn Duân bị khởi tố về tội Xâm phạm chỗ ở của người khác, theo Điều 158 Bộ luật Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết ngày 7/5.

Theo nhà chức trách, vợ chồng bà Hằng từng là chủ sở hữu ngôi nhà một tầng tại xóm Đò, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp cũ, nay là xã Quỳ Hợp. Năm 2021, căn nhà được bán đấu giá tài sản thi hành án và anh Nguyễn Văn Sơn, 33 tuổi, trúng đấu giá với hơn 2,3 tỷ đồng. Việc đấu giá có đầy đủ giấy tờ pháp lý, anh Sơn cũng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngôi nhà mà vợ chồng bà Hằng chiếm giữ. Ảnh: Quang Đại

Tháng 3/2022, lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế, bàn giao tài sản cho anh Sơn. Nhưng sau đó ông Duân và bà Hằng đã cạy cửa, quay lại sinh sống trong căn nhà.

Anh Sơn nhiều lần yêu cầu trả lại nhà nhưng không nhận được phản hồi tích cực từ vợ chồng bà Hằng. Gia đình anh gồm 5 người, cả người lớn và trẻ nhỏ, phải thuê trọ suốt 4 năm, đồng thời gánh khoản vay lớn để trả tiền mua nhà.

Những năm qua, dù nhiều lần được chính quyền địa phương vận động, thuyết phục, song bà Hằng và ông Duân không đồng ý giao lại nhà cho anh Sơn. Lý do họ làm vậy chưa được công bố.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net