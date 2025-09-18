Nghệ An: Khởi tố 34 đối tượng lập khống hồ sơ và vi phạm quy định về đấu thầu

Các đối tượng tại cơ quan điều tra



Theo đó, qua công tác điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trong thời gian qua nhiều công ty xây dựng trên địa bàn không đủ năng lực hoạt động xây dựng nên đã lập khống hồ sơ năng lực để tham gia đấu thầu thi công công trình, lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng đã làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình thi công và vi phạm quy định trong hoạt động đấu thầu xây dựng. Trước thực trạng đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị đã xác lập Chuyên án để đấu tranh.

Sau quá trình điều tra và thu thập các chứng cứ, cơ quan Công an xác định được, Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng 36 và Công ty Cổ phần xây dựng Việt An là hai công ty có chức năng thí nghiệm vật liệu xây dựng đã lập khống hồ sơ thí nghiệm cho các nhà thầu xây dựng trên địa bàn. Cụ thể, trong quá trình thi công xây dựng các công trình, do muốn giảm chi phí thí nghiệm vật liệu và thời gian nên một số nhà thầu đã không thực hiện các hoạt động thí nghiệm vật liệu theo đúng quy định mà đến gia đoạn hoàn thiện thi công mới liên hệ với hai công ty trên để lập khống các kết quả theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn theo yêu cầu của nhà thầu. Sau khi nhận được tài liệu thí nghiệm khống, phía nhà thầu sẽ hoàn thiện hồ sơ và nộp cho chủ đầu tư để nghiệm thu và thanh toán công trình.

Theo cơ quan chức năng, vật liệu không đạt tiêu chuẩn đưa vào thi công làm ảnh hưởng đến chất lượng an toàn công trình và vi phạm hoạt động đấu thầu, thi công. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xác định chất lượng vật liệu thi công xây dựng, chất lượng công trình và mức độ thiệt hại.



Ngày 14/9/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điểu tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 34 đối tượng, trong đó, khởi tố đối tượng N.V.T (SN 1971, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Việt An), N.V.D (SN 1981, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng 36) cùng 5 đối tượng khác về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; khởi tố 27 đối tượng thuộc các công ty xây dựng trên địa bàn Nghệ An về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và vi phạm quy định đấu thầu.

Hiện, chuyên án đang được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Tác giả: Vũ Hiển

Nguồn tin: tuoitrethudo.vn