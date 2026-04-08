Nghệ An khởi động dự án hỗ trợ đào tạo nghề gắn với liên kết việc làm cho nhóm yếu thế

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: MAI HOA)

Dự án “Đào tạo nghề liên kết việc làm cho nhóm yếu thế tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và thanh niên Việt Nam” có tổng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Hàn Quốc thông qua KOICA lên tới 4,5 triệu USD.

Dự án sẽ được triển khai từ năm 2026 đến năm 2029 tại tỉnh Nghệ An.

Mục tiêu dự án hướng tới xây dựng nền tảng đào tạo nguồn nhân lực kỹ năng cho các ngành công nghiệp của Việt Nam; phát triển chương trình đào tạo dựa trên tiêu chuẩn năng lực quốc gia (NCS) cho ngành hàn đóng tàu và các ngành công nghiệp gốc; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế của địa phương.

Đông đảo học sinh, sinh viên, thanh niên tham dự lễ khởi động. (Ảnh: MAI HOA)

Dự án sẽ thực hiện hỗ trợ mua sắm trang thiết bị và vật tư đào tạo cho ngành hàn đóng tàu và các ngành công nghiệp gốc. Hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo định hướng việc làm nhằm phục vụ làm việc tại Hàn Quốc. Thành lập đơn vị/bộ phận tổ chức đào tạo tiếng Hàn Quốc. Xây dựng tiêu chí tuyển sinh và hỗ trợ học bổng cho học viên theo các tiêu chuẩn đã được ban hành. Cung cấp các dịch vụ giáo dục và đào tạo chất lượng cao. Hỗ trợ việc làm cho nguồn nhân lực đã được đào tạo tại Việt Nam và Hàn Quốc…

Ông Lee Byung Hwa, Giám đốc Quốc gia KOICA tại Việt Nam phát biểu tại lễ khởi động dự án. (Ảnh: MAI HOA)

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, hợp tác quý báu từ Chính phủ Hàn Quốc và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc đã hỗ trợ triển khai dự án. Dự án có ý nghĩa thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững thông qua việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, đặc biệt dành cho các nhóm yếu thế và thanh niên.

Đây không chỉ là một chương trình hỗ trợ kỹ thuật đơn thuần, mà còn là một mô hình hợp tác phát triển mang tính nhân văn sâu sắc, hướng tới nâng cao năng lực tự chủ và cải thiện sinh kế cho người dân. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế của địa phương.

Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ khởi động dự án. (Ảnh: MAI HOA)

Ông Bùi Thanh An yêu cầu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc với vai trò là đơn vị trực tiếp thực hiện, Ban Quản lý Dự án trong quá trình triển khai cần đặc biệt quan tâm sử dụng hiệu quả các nguồn lực của dự án, bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như cam kết với nhà tài trợ.

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn đào tạo quốc tế, hướng tới duy trì và phát triển bền vững các kết quả của dự án sau khi kết thúc.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An khẳng định, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, nhân lực và cơ sở vật chất để triển khai dự án hiệu quả.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: Báo Nhân dân