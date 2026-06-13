Con trai vừa nghỉ hè đã làm chết nguyên đàn cá Koi 17 con của bố

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Mới nghỉ hè, cậu bé khiến bố mất đàn cá Koi tiền triệu Vì thương cá, cậu bé liên tục cho ăn khiến 15-17 con cá Koi trong bể chết gần hết.





Mới đây, clip ghi lại cảnh một người bố kể về "tai nạn nghỉ hè" của con trai đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.



Trong video, người bố vừa bất lực vừa buồn cười khi con trai mới nghỉ hè nhưng đã vô tình khiến đàn cá Koi của gia đình gặp sự cố.



Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chủ nhân đoạn clip là anh Huỳnh, hiện sinh sống tại Đà Nẵng, cho biết đàn cá trong bể là cá Koi Nhật, được gia đình chăm sóc trong thời gian dài.



"Cháu mới nghỉ hè được chục ngày thôi. Trong bể có khoảng 15-17 con cá Koi Nhật, cháu cho ăn xong vì thương cá nên cho quá nhiều, cá no quá rồi chết gần như cả đàn", anh Huỳnh kể.



Theo người bố, sau sự cố, gia đình chỉ lựa lại được 5 con để nuôi tiếp. Riêng số tiền bỏ ra để mua lại đàn cá mới cũng đã lên tới khoảng 8 triệu đồng.



Dù vậy, thay vì nổi nóng hay trách phạt con, anh lựa chọn cách giải thích để các con hiểu nguyên nhân sự việc.



"Các cháu lỡ thôi nên tôi cũng chỉ nhắc nhở và giải thích cho các con hiểu. Trẻ con nghỉ hè ở nhà nên nhiều khi thương vật nuôi quá lại thành ra phản tác dụng", anh nói.



Clip sau khi được đăng tải nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho biết vừa thương vừa buồn cười trước tình huống oái oăm này.



Dưới phần bình luận, hàng loạt tài khoản để lại những ý kiến hài hước: "Nghỉ hè mới 10 ngày mà thành tích nổi bật quá", "Bé chỉ vô tình thôi, được dịp bố mua đàn cá mới".



Sau sự cố, đàn cá Koi trong bể đã được mua lại. Cậu con trai cũng được bố hướng dẫn kỹ hơn về cách chăm sóc cá để tránh lặp lại tình huống tương tự.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn