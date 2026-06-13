Thí sinh ngủ quên, mất cơ hội xét tốt nghiệp THPT

Ngày 12-6, hội đồng thi Trường THPT Trần Phú, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết điểm thi ghi nhận một thí sinh đến muộn, không được bố trí dự thi theo quy định ở môn toán, kỳ thi tốt nghiệp THPT.



Theo hội đồng thi, nam sinh này đến điểm thi sau thời điểm phát đề toán 50 phút, vào chiều 11-6. Theo quy chế thi, thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được vào phòng thi.



Thông tin từ hội đồng thi, nam sinh này ngủ quên dù giáo viên chủ nhiệm đã thông báo lịch thi. Trước khi ngủ, thí sinh này chặn các cuộc gọi nên không nhận được điện thoại nhắc nhở. Thời điểm trước buổi thi toán, mẹ nam sinh đi làm, còn một người thân khác đang nằm viện.

Nam sinh đến muộn và đứng trước cổng trường tại buổi thi môn toán, kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Uyên Nhã

Cán bộ coi thi đã giải thích quy chế, động viên tinh thần, thí sinh trên tiếp tục tham gia các môn thi tự chọn vào ngày 12-6.



Việc bỏ lỡ môn Toán khiến thí sinh bị tính 0 điểm ở môn này và không đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo quy định, thí sinh được bảo lưu kết quả các môn đã hoàn thành và có thể đăng ký dự thi lại môn toán vào năm sau để xét tốt nghiệp.

Điểm thi Trường THPT Trần Phú

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại Đà Nẵng ghi nhận 2 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi, gồm một trường hợp ở môn Ngữ văn và một trường hợp ở bài thi tự chọn.

Ngoài ra, một số thí sinh gặp sự cố về sức khỏe hoặc nhầm địa điểm thi cũng đã được các lực lượng hỗ trợ kịp thời. Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng nhận định, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.



Từ ngày 14-6, Hội đồng thi sẽ triển khai công tác làm phách, chấm thi. Kết quả kỳ thi dự kiến được công bố vào 8 giờ ngày 1-7.





Tác giả: B.Vân

Nguồn tin: Báo Người Lao Động