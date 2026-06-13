Thanh niên bị suy thận cấp vì tập gym quá đà

Nam sinh viên đại học 23 tuổi ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, phải nhập viện sau một ngày tập chân cường độ cao trong phòng thể hình hôm 3/6.



Bệnh nhân cho biết bản thân thường xuyên tập gym, nhưng ngày hôm trước đã luyện bài tập chân nặng hơn so với thông thường. Khi buổi tập kết thúc, hai chân đau nhức nhưng anh nghĩ rằng đây là phản ứng bình thường sau vận động. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, cơn đau ở chân không thuyên giảm mà còn dữ dội hơn, khiến anh không thể đi lại bình thường. Nước tiểu cũng chuyển sang màu nâu sẫm như nước chè đặc.

Một người tập gym ở Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Liu Haofei, bác sĩ khoa Thận tại Bệnh viện Thống nhất Đầu tiên thuộc Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc tỉnh Hà Nam cho biết nam sinh viên bị tiêu cơ vân do luyện tập quá mức.



Chỉ số đánh giá tình trạng tổn thương cơ creatine kinase (CK) của bệnh nhân đã vượt quá 20.000 đơn vị/lít, cao hơn gấp 100 lần so với mức bình thường. Bệnh nhân buộc phải chạy thận khẩn cấp.

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Theo y bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu, tiêu cơ vân nghĩa là tình trạng "tế bào cơ bị vỡ". Khi cơ bắp bị tổn thương nghiêm trọng do vận động quá sức hoặc các nguyên nhân khác, các chất bên trong tế bào như myoglobin và creatine kinase sẽ giải phóng một lượng lớn vào máu. Trong số các chất này, myoglobin có thể làm tắc nghẽn các ống thận, trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến suy thận cấp, đe dọa tính mạng.



Đây không phải lần đầu tiên có người bị tiêu cơ vân do vận động quá mức. Hồi đầu năm, Bệnh viện Nhi tỉnh Hồ Nam tiếp nhận một nam sinh trung học 16 tuổi. Sau khi liên tục squat trong thời gian dài, bệnh nhân bị đau nhức dữ dội ở chi dưới, đi lại khó khăn, lượng nước tiểu giảm dần và có màu như nước chè đặc.



Khi nhập viện cấp cứu, chỉ số creatine kinase của bệnh nhân lên tới 124.850 đơn vị/lít, vượt xa mức bình thường. Cậu được chẩn đoán mắc hội chứng tiêu cơ vân do vận động đi kèm tổn thương thận cấp tính và phải trải qua 7 lần lọc máu tại phòng hồi sức tích cực (ICU) mới qua cơn nguy kịch.



Hồi tháng 3, một người làm nghề livestream 23 tuổi ở Vũ Hán squat liên tục 300 cái trong chưa tới 30 phút theo yêu cầu của khán giả. Ngày hôm sau, hai chân anh đau nhức kịch liệt, không thể đi lại và đến ngày thứ ba thì nước tiểu có màu như xì dầu.



Khi đến bệnh viện kiểm tra, chỉ số creatine kinase của anh lên tới 82.555,5 đơn vị/lít, gấp hơn 400 lần so với giới hạn bình thường. Bệnh nhân cũng được chẩn đoán mắc hội chứng tiêu cơ vân.



Bác sĩ Liu khuyên nên tăng dần cường độ tập luyện từng bước, đặc biệt là khi mới bắt đầu, và nên uống nhiều nước hơn trong lúc tập, khoảng 200 đến 300 ml sau mỗi nửa tiếng. Tránh tập luyện trong thời tiết nắng nóng và ẩm ướt, phải ngừng tập ngay lập tức nếu cảm thấy đau cơ.



"Tập thể dục là phải có kiểm soát, nếu không thì đó là tàn phá sức khỏe chứ chẳng phải là nâng cao sức khỏe nữa", một người dùng mạng bình luận.



"Đây là lý do tại sao tôi chọn các phương pháp tập luyện truyền thống nhẹ nhàng hơn của Trung Quốc, chẳng hạn Thái Cực Quyền", một người khác chia sẻ.





Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: vnexpress.net