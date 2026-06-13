Thảm án trong cuộc hẹn cuối với chồng cũ

Tháng 6/2005, Cao Hàn kết hôn với Ngô Vĩnh Bình qua mai mối. Cả hai đều từng ly dị, Hàn có hai con gái và Bình có một con trai riêng.



Sau khi chung sống, họ thường xuyên cãi vã, thậm chí đánh nhau vì mâu thuẫn. Biết Bình ngoại tình, Hàn cảm thấy không còn hy vọng với cuộc hôn nhân này nên đệ đơn ly hôn, nhưng Bình không đồng ý. Anh ta đi khắp nơi nói rằng nếu Hàn ly dị sẽ giết cô.



Ngày 31/8/2007, Hàn và Bình hoàn tất thủ tục ly hôn tại Cục Dân chính ở thành phố Đại Dã (tỉnh Hồ Bắc). Đôi bên thỏa thuận căn nhà đang chung sống trị giá 80.000 nhân dân tệ sẽ thuộc về Hàn, đổi lại, Hàn phải trả cho Bình 40.000 nhân dân tệ; những tài sản khác trong nhà đều thuộc về Hàn. Sau khi ký giấy tờ, Hàn đưa tiền mặt cho Bình.



Tối đó, Bình gọi điện cho Hàn, yêu cầu cô trở về nhà, nói có đồ cần đưa trực tiếp. Hàn muốn hẹn hôm khác, nhưng Bình khăng khăng phải gặp ngay nên cô đành chấp nhận.



Khi gần đến nhà, Hàn mua hai chai nước ở cửa hàng tạp hóa gần đó. Chủ cửa hàng cảnh báo cô đừng quay lại, nếu không Bình sẽ giết cô. Hàn nói: "Chắc không đến mức đó đâu, tôi đã đưa tiền cho anh ta rồi". Cô tưởng rằng Bình chỉ muốn tiền, nào ngờ anh ta không chỉ muốn mạng sống và tiền bạc của cô, mà còn cả nhà cửa và toàn bộ tài sản.



Thi thể trong hầm mỏ bỏ hoang



Khoảng 22h, Hàn về nhà, xảy ra cãi vã kịch liệt với Bình khi anh ta thu dọn đồ đạc. Bình cầm cờ lê đánh vào đầu vợ cũ, bóp cổ rồi dùng dao đâm nhiều nhát. Sau đó, anh ta lái xe máy chuyển thi thể Hàn đem đi vứt trong một hầm mỏ bỏ hoang trên núi. Sáng hôm sau, Bình đến nhà mẹ, kể lại việc sát hại Hàn rồi bỏ trốn đi nơi khác.



Bình làm nghề lái xe ôm, chiếc xe thường phát ra tiếng ồn rất lớn khi nổ máy. Theo hàng xóm, trước án mạng, Bình đã đậu xe trước nhà rồi nổ máy. Vì tiếng xe quá lớn, hàng xóm không hề nghe thấy tiếng Hàn kêu cứu.



Ngày hôm sau, đồng nghiệp không thấy Hàn đi làm, đến nhà cô kiểm tra nhưng thấy cửa đóng kín nên không vào. Chiều hôm đó, người thân của Hàn đến nhà tìm, đẩy cửa ra thì thấy trong nhà bừa bộn, nước và máu vương vãi trên sàn, cùng một chiếc khuyên tai vàng. Họ lập tức báo cảnh sát.

Căn nhà xảy ra án mạng. Ảnh: Dayuan

Cảnh sát phát hiện rất nhiều vết máu trong phòng, nhưng không lập hồ sơ vụ án ngay vì không tìm thấy tung tích của Hàn, không rõ sống chết.



Hầm mỏ nơi thi thể bị vứt bỏ rất khó phát hiện. Sau khi vứt xác, Bình còn ném tấm chăn xuống con sông gần đó, gia đình nghĩ thi thể Hàn bị vứt dưới sông nên đã thuê thuyền tìm kiếm nhiều ngày liền, nhưng không thấy gì. Họ cũng tuyệt vọng tìm kiếm khắp các ngọn núi trong nửa tháng.



Ngày 9/11/2007, hai đứa trẻ đuổi theo một con chim vào hầm mỏ, nhìn thấy đôi chân người ở góc rẽ. Chúng sợ hãi đến mức đêm đó gặp ác mộng. Sau khi biết chuyện, bố mẹ bọn trẻ vào hầm mỏ kiểm tra, phát hiện một thi thể nữ đã bị phân hủy nghiêm trọng. Xét nghiệm ADN xác nhận nạn nhân là Hàn.



Khám nghiệm pháp y cho thấy Hàn có nhiều vết thương ở đầu, cổ và các vùng khác trên cơ thể.



Dự cảm trước án mạng



Hiểu Đình, con gái lớn của Hàn, đến thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) làm việc từ sau khi mẹ kết hôn với Bình, ít khi về nhà.



Hai tháng trước án mạng, con út Hiểu Tú, 13 tuổi, bị Hàn đột ngột đưa đi Vũ Hán ở cùng chị, chỉ đưa cho túi nylon đựng hai bộ quần áo và 50 nhân dân tệ, trong đó 25 nhân dân tệ dùng để mua vé tàu.



"Lúc đó, tôi nghĩ mẹ không cần mình nữa nên rất tức giận. Nếu tôi biết Ngô Vĩnh Bình muốn làm hại mẹ, chắc chắn tôi sẽ không đi", Tú nói.



Hai tháng đầu, Tú vẫn nhận được tiền mẹ gửi, cho đến khi hai chị em nghe tin mẹ đã không còn.



Sau cái chết của Hàn, gia đình đến cục nhà ở để lấy lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà thì phát hiện căn nhà đã thuộc về Bình. Mảnh đất đó do Hàn mua trước khi kết hôn, sau khi kết hôn lại trả tiền xây nhà, Bình chỉ góp chút công sức.



Trong quá trình ly hôn, Bình đòi chia một nửa căn nhà, tương đương 40.000 nhân dân tệ, với lý do đây là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Do đã dùng hết tiền tiết kiệm để xây nhà, Hàn phải cố xoay xở mới vay được tiền đưa Bình.



Tuy nhiên, 6 tháng trước khi ly hôn, Bình đã bí mật chuyển quyền sở hữu nhà sang tên mình - anh ta có được giấy chứng nhận độc thân, đổi tên Hàn trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà thành tên người vợ cũ đã mất, và thêm tên con trai riêng.



Trong lúc dọn dẹp di vật của Hàn, mẹ cô tìm thấy một bản di chúc viết tay trong quần áo. Trên đó ghi: "Nếu có ngày tôi đột ngột qua đời, một nửa ngôi nhà này sẽ thuộc về hai con gái của tôi". Di chúc được viết 6 tháng trước án mạng. Lúc này, gia đình mới biết Hàn đã sớm nhận thức được nguy hiểm, viết trước di chúc và vội gửi con út đến chỗ con lớn.



Sau đó, hai người con gái phải mất hơn hai năm để giành lại căn nhà thông qua luật pháp.



Tranh cãi về bản án



Bình bị bắt vào ngày 19/8/2024, 17 năm sau án mạng. Bình khai rằng đã vứt xác sau khi giết người vì cảm thấy ngôi nhà là của anh ta, Hàn không nên chết ở đó vì sẽ mang lại xui xẻo.



Ngày 12/12/2025, TAND trung cấp thành phố Hoàng Thạch xét xử công khai vụ án.



Ngày 12/2/2026, Bình bị tuyên án tử hình vì tội Cố ý giết người, nhưng hoãn thi hành án hai năm với lý do hành vi phạm tội xuất phát từ mâu thuẫn hôn nhân.



VKSND Hoàng Thạch cho rằng bản án quá nhẹ và kháng cáo lên TAND Cấp cao tỉnh Hồ Bắc. Phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào sáng 10/6, phán quyết chưa được công bố.

Con gái nạn nhân Cao Hàn trả lời phỏng vấn bên ngoài tòa án. Ảnh: Ziniu News

Ông Vương Văn Quảng, luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân, cho biết: "Vụ án này thực chất không liên quan đến hôn nhân, bởi họ đã hoàn tất thủ tục ly hôn vào ngày xảy ra vụ việc, và Cao Hàn hoàn toàn không có lỗi".



Theo luật sư Vương, tại phiên tòa thứ hai, Bình không còn xảo biện rằng Hàn tự sát như trong phiên tòa đầu tiên. Anh ta thừa nhận tội ác nhưng vẫn cố tìm cách giảm nhẹ tội bằng cách khẳng định động cơ gây án là mâu thuẫn nhỏ từ trước giữa đôi bên. Luật sư cho rằng lý lẽ của Bình không hợp lý: "Việc giết người vì một chuyện nhỏ nhặt sau khi đã ly hôn là không hợp logic. Chúng tôi tin rằng động cơ của anh ta là giết người vì lòng tham. Anh ta đã chuyển nhượng bất hợp pháp tài sản của Cao Hàn sang tên mình trước khi gây án".



Luật sư Vương khẳng định Bình đã phạm tội Cố ý giết người với thủ đoạn tàn nhẫn, gây hậu quả nghiêm trọng, có tính chất ác liệt và tác động xã hội đáng kể, nên bị kết án tử hình.



Sau phiên tòa phúc thẩm, hai chị em Đình và Tú không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn lo lắng hơn.



Đình cho biết Bình đã nhận tội giết người trong phiên tòa thứ hai, nhưng cô cho rằng bị cáo chỉ làm vậy để giữ mạng sống chứ không phải xuất phát từ lòng hối hận thực sự. Ông ta chưa bao giờ tỏ ra ăn năn hay xin lỗi nạn nhân và gia đình.



Hai con gái của Hàn tuyên bố không chấp nhận bất kỳ khoản bồi thường nào, chỉ hy vọng tòa án sẽ mang lại công lý cho họ và người mẹ chết thảm.



Nhiều năm qua, Đình và Tú luôn sống trong đau khổ: "Chúng tôi không làm gì sai, vậy mà lại phải trải qua tất cả những điều lẽ ra không đáng phải gánh chịu. Ngô Vĩnh Bình đã đẩy chúng tôi xuống vực sâu, cả đời này cũng không thể được giải thoát".





Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net