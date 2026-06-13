Căn hộ đắt đỏ ở Đảo Kim Cương của vợ chồng Trấn Thành - Hari Won

Mới đây, trên kênh YouTube sở hữu hơn 5,6 triệu người theo dõi, Trấn Thành đã khiến khán giả thích thú khi chia sẻ "góc riêng tư" được anh yêu thích nhất trong tổ ấm của mình. Đó là khu vực phòng vệ sinh master và phòng thay đồ. Được biết, căn hộ của vợ chồng Trấn Thành - Hari Won tọa lạc tại Define, Đảo Kim Cương - một trong những dự án căn hộ hạng sang bậc nhất TP.HCM, với mức giá tham khảo khoảng 5.000 USD/m2 và giá thuê dao động từ 100 - 150 triệu đồng mỗi tháng.

Mở đầu đoạn video, Trấn Thành gây tò mò khi giới thiệu một trong những góc yêu thích nhất trong căn nhà của mình: khu vực phòng thay đồ kết hợp phòng tắm riêng

Nam MC đặc biệt tâm đắc với khu vực tủ quần áo dài xuyên suốt không gian

Theo anh, việc trưng bày trang phục gọn gàng giúp tránh tình trạng mua rồi "cất quên" trong tủ

Cánh tủ sử dụng kính có họa tiết xuyên sáng, vừa khéo léo che bớt quần áo bên trong, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho tổng thể căn phòng

Trấn Thành tiết lộ anh có thói quen sắp xếp mọi thứ thật ngay ngắn để dễ quan sát và tránh việc mua quần áo xong lại cất quên trong tủ

Lối dẫn vào phòng ngủ được trang bị hệ thống đèn cảm biến thông minh, tự động sáng dần theo từng bước chân

Hệ tủ ốp da trong phòng ngủ được gia công tỉ mỉ với thiết kế nguyên cánh, sử dụng chất liệu cao cấp và có thể cá nhân hóa theo sở thích của gia chủ

Khu vực tủ quần áo được thiết kế theo phong cách showroom cao cấp, giúp nam MC dễ dàng lựa chọn và sắp xếp trang phục

Những chi tiết nhỏ cũng được Trấn Thành chăm chút, vừa tiện dụng vừa mang tính trang trí

Bước vào khu vực phòng tắm master, Trấn Thành không giấu được sự hào hứng khi giới thiệu đây là nơi anh "mê nhất" trong nhà. Theo nam MC, diện tích phòng tắm thậm chí còn rộng gần gấp đôi phòng ngủ

Giá treo khăn, móc áo và các phụ kiện trong phòng tắm đều được lựa chọn đồng điệu về phong cách. Nam MC cho rằng những món đồ nhỏ nhưng được đầu tư chỉn chu sẽ khiến không gian sống trở nên hoàn thiện hơn

Khu vực lavabo được chính Trấn Thành lên ý tưởng nhằm mang lại cảm giác như đang nghỉ dưỡng tại resort. Thiết kế tối giản nhưng tinh tế, kết hợp cùng bộ phụ kiện đồng bộ tạo nên vẻ đẹp hiện đại

Bồn tắm được đặt ngay cạnh khung cửa kính lớn nhìn ra thành phố. Trấn Thành cho biết đây là góc thư giãn yêu thích nhất của anh sau những ngày làm việc căng thẳng.

"Mình nằm ở đây, ngửa mặt ra thế giới", Trấn Thành hào hứng chia sẻ về cảm giác vừa ngâm mình thư giãn vừa ngắm nhìn view thành phố từ trên cao

Khu vực sen tắm được trang bị bảng điều khiển thông minh, cho phép điều chỉnh nhiệt độ và áp lực nước theo nhu cầu. Gia chủ chỉ cần cài đặt một lần là có thể sử dụng ở những lần tiếp theo

Phòng tắm còn được tích hợp nhiều chế độ nước khác nhau, từ phun sương thư giãn, vòi sen cầm tay cho đến chế độ tắm mưa từ trần. Theo Trấn Thành, việc tắm không chỉ để làm sạch mà còn là khoảng thời gian tận hưởng

Nam nghệ sĩ dành nhiều thời gian để giới thiệu chiếc bồn cầu thông minh trong phòng tắm master. Anh hài hước gọi đây là món đồ "xịn có lý do" bởi được tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại

Đặc biệt, hệ thống đèn LED đổi màu giúp biến phòng tắm thành một không gian trị liệu tại gia. Trấn Thành thích thú khi có thể thay đổi ánh sáng theo tâm trạng, từ dịu nhẹ đến lung linh như bầu trời sao

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: thuonggiaonline.vn