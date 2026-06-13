Công an tỉnh Nghệ An: Ra quân cao điểm phòng ngừa, xử lý thanh, thiếu niên vi phạm an toàn giao thông và gây rối an ninh trật tự

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Nhằm phòng ngừa, xử lý tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập thành đoàn, chạy xe tốc độ cao, mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, Giám đốc Công an tỉnh vừa ký ban hành Kế hoạch mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về ATGT, gây rối ANTT trên tuyến, địa bàn trọng điểm dịp hè năm 2026.

Đại biểu tham dự buổi lễ

Theo Kế hoạch, Công an tỉnh triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và đấu tranh, xử lý nghiêm vi phạm. Trọng tâm là phòng ngừa từ sớm, từ xa để giải quyết tận gốc nguyên nhân; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức ra quân đồng loạt trên nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong xã hội.

Đồng chí Đại tá Lê Thanh Nghị, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông phát biểu

Đợt cao điểm thực hiện theo phương châm chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý triệt để hành vi tụ tập điều khiển xe môtô thành đoàn, chạy tốc độ cao, mang hung khí, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Công tác tuần tra, kiểm soát được triển khai linh hoạt, kết hợp chốt chặn cố định với tuần tra lưu động, phát huy hiệu quả phối hợp liên quân, khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Các lực lượng tham gia đợt ra quân cao điểm

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tăng cường kiểm tra, yêu cầu cơ sở kinh doanh hạn chế thời gian hoạt động như: quán điện tử, bi-a, karaoke, quán nước tự phát… chấp hành nghiêm quy định, không hoạt động ngoài giờ, ngăn chặn việc lợi dụng tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng.

Đợt cao điểm triển khai từ ngày 12/6 đến ngày 12/9/2026.

Xuất quân thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, đợt cao điểm có ý nghĩa đặc biệt trong bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai quyết liệt, đồng bộ biện pháp nghiệp vụ; chủ động nắm chắc tình hình, kiểm soát chặt chẽ tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, huy động sự phối hợp của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên; kiên quyết không để hình thành nhóm tụ tập gây mất ANTT và trật tự ATGT.

Ngay sau Lễ ra quân, các lực lượng đồng loạt triển khai nhiệm vụ, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến, địa bàn trọng điểm, thể hiện quyết tâm cao của Công an tỉnh Nghệ An trong việc kéo giảm, tiến tới chấm dứt tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật về trật tự ATGT và gây rối ANTT, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên, an toàn cho Nhân dân.

Tác giả: Ngọc Anh – Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn