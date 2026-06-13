Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân ở TP.HCM, tờ giấy để lại hé lộ thông tin đặc biệt

Ngày 12/6, Phòng Văn hoá - Xã hội phường Tân Đông Hiệp (TP.HCM) thông báo tìm người thân cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.



Trước đó, khoảng 00h20 cùng ngày, bà Hoàng Thị Thuận (SN 1984) đang ở nhà thuộc hẻm 22/3/1 đường Cây Da, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Đông Hiệp (TP.HCM) thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở ngoài trước cửa.

Bé sơ sinh bị bỏ lại trong thùng carton giữa đêm

Mảnh giấy được gửi kèm

Lúc này, bà Thuận mở cửa ra nhìn thấy một bé sơ sinh được quấn khăn màu trắng có họa tiết xanh đặt trong một thùng giấy và có tờ giấy ghi kèm theo nội dung “ Vì hoàn cảnh éo le nên tôi không thể nuôi dưỡng được kính mong ai gặp được bé chăm sóc nuôi dưỡng thay cho tôi. Tôi xin cảm ơn. Cháu sinh ngày 6/6/2026”.



Sau đó, bà Thuận bế đứa bé vào trong nhà cho uống sữa và cùng người dân xung quanh điện thoại báo cho Công an phường Tân Đông Hiệp đến làm việc.



Qua kiểm tra sơ bộ tại cơ quan y tế, sức khỏe của bé hoàn toàn ổn định và hiện được chăm sóc tại Trung tâm y tế khu vực Dĩ An.



Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho trẻ, Phòng Văn hoá - Xã hội phường Tân Đông Hiệp đề nghị ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé, xin mời liên hệ ngay với Công an phường để làm thủ tục nhận lại con; thông tin về người thân của trẻ hoặc biết về sự việc liên quan, vui lòng cung cấp cho cơ quan chức năng.



Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Văn hóa xã hội phường Tân Đông Hiệp hoặc Công an phường Tân Đông Hiệp, số điện thoại: 02743.740.370.





Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn