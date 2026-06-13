Á hậu duy nhất làm Chủ tịch sân khấu kịch: U60 vẫn đẹp đỉnh, từng gặp sự cố bị đạn bắn sát gần tim

NSND Trịnh Kim Chi sinh năm 1972 tại TP.HCM. Cô được biết đến là một trong những gương mặt nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt khi hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, sân khấu, truyền hình và giảng dạy nghệ thuật.

Năm 1994, NSND Trịnh Kim Chi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và giành danh hiệu Á hậu 2. Thời điểm đó, cô gây chú ý bởi nhan sắc dịu dàng, thanh lịch cùng phong thái tự tin. Sau cuộc thi, người đẹp không chọn phát triển theo hướng nhan sắc mà tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, dần khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực diễn xuất.

NSND Trịnh Kim Chi được công chúng biết đến rộng rãi khi giành danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: FBNV

Trong nhiều năm hoạt động, NSND Trịnh Kim Chi góp mặt trong hàng loạt bộ phim truyền hình, sân khấu kịch và các chương trình nghệ thuật. Cô được khán giả nhớ đến qua nhiều vai diễn đa dạng, từ chính diện đến phản diện, đồng thời trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của sân khấu phía Nam.

Từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000, NSND Trịnh Kim Chi liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với nhiều bộ phim được khán giả yêu thích như Mẹ ghẻ, Dâu bể đường trần, Gạo nếp gạo tẻ... Không chỉ ghi dấu ấn với danh hiệu Á hậu Việt Nam, nữ nghệ sĩ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có hành trình bền bỉ với nghệ thuật suốt nhiều thập kỷ.

Không chỉ ghi dấu ấn với danh hiệu Á hậu Việt Nam, NS Trịnh Kim Chi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi tự đứng ra quản lý, điều hành sân khấu kịch mang tên mình. Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, cuộc đời của nữ nghệ sĩ cũng từng trải qua những biến cố khiến cô nhớ mãi.

NS Trịnh Kim Chi là một trong những nghệ sĩ hoạt động lâu năm của showbiz Việt. Ảnh: FBNV

Năm 2015, NSND Trịnh Kim Chi thành lập Sân khấu Trịnh Kim Chi và trực tiếp tham gia vận hành, phát triển sân khấu. Ở vai trò mới, cô không chỉ biểu diễn mà còn đảm nhận việc lựa chọn kịch bản, đào tạo diễn viên trẻ và duy trì hoạt động nghệ thuật.

Việc một Á hậu trở thành người đứng đầu một sân khấu kịch được xem là hướng đi đặc biệt trong giới nghệ sĩ. Không chỉ giữ lửa với nghề diễn, NSND Trịnh Kim Chi còn từng bước khẳng định vai trò của một người làm nghề tâm huyết với sân khấu.

Tháng 6/2026, NSND Trịnh Kim Chi được bầu làm Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là lần đầu tiên vị trí này có một nữ nghệ sĩ đảm nhận. Trước đó, cô từng giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 6/2026, NSND Trịnh Kim Chi được bầu làm Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp nhiều dấu ấn, NSND Trịnh Kim Chi từng trải qua một sự cố nguy hiểm trong quá trình làm nghề. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ về tai nạn phim trường khiến cô bị viên đạn sượt qua vùng ngực, sát vị trí gần tim trong một cảnh quay hành động.

Cụ thể, khi tham gia một bộ phim vào năm 1997 tại Nha Trang, NSND Trịnh Kim Chi vào vai nữ gián điệp và có cảnh nhân vật bị phát hiện thân phận rồi bị bắn. Dù sử dụng đạn giả, do khoảng cách quá gần và bạn diễn chưa có nhiều kinh nghiệm, phát súng đã khiến viên đạn sượt qua tay, ghim vào vùng ngực khiến máu chảy nhiều.

Ban đầu, ê-kíp tưởng rằng NSND Trịnh Kim Chi vẫn đang nhập vai, chỉ đến khi phát hiện thương tích thật nữ nghệ sĩ mới được đưa đi cấp cứu. Sau sự cố, cô may mắn hồi phục nhưng vết sẹo trên cơ thể vẫn là dấu ấn khó quên trong hành trình nhiều năm gắn bó với nghệ thuật.

Nghệ sĩ từng gặp sự cố nguy hiểm bị trúng đạn khi đang ghi hình một bộ phim. Ảnh: FBNV

Về đời tư, NS Trịnh Kim Chi có cuộc hôn nhân hạnh phúc với ông xã doanh nhân. Cả hai xây dựng tổ ấm bình yên và có hai con gái. "Chồng hỗ trợ tôi nhiều lắm, nhất là về mặt tinh thần. Những lúc mệt mỏi anh luôn cho tôi lời an ủi, động viên, giúp tôi có thêm niềm tin, vững bước mà cố gắng. Về mặt kinh tế đương nhiên của chồng công vợ và ngược lại. Nhưng làm gì, tôi cũng bàn bạc, hỏi ý kiến anh", nghệ sĩ từng chia sẻ.

Ở tuổi ngoài 50, NSND Trịnh Kim Chi vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, điều hành sân khấu và tham gia các dự án mới. Từ một Á hậu bước ra từ cuộc thi nhan sắc, cô dần khẳng định hình ảnh của một nghệ sĩ bản lĩnh, không ngừng cống hiến và có vị trí riêng trong làng giải trí Việt.

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, NS Trịnh Kim Chi còn có cuộc hôn nhân kín tiếng bên ông xã doanh nhân. Ảnh: FBNV

Ở tuổi U60, sắc vóc của NS Trịnh Kim Chi vẫn khiến nhiều chị em nhiệt tình xin vía. Ảnh: FBNV

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: Phụ nữ mới