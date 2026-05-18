Cháy nhà, nam thanh niên tử vong trong phòng ngủ

Khoảng 7h40’ ngày 17/5, đám cháy bùng phát tại một căn nhà trên đường số 4, KP60, phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh. Người dân đã huy động bình chữa cháy, kéo vòi nước đến dập lửa đồng thời gọi điện báo Công an phường và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Công an phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp cùng lực lượng an ninh cơ sở dập tắt đám cháy ngay sau đó. Kiểm tra hiện trường, tổ công tác phát hiện trong phòng ngủ của căn nhà, anh N.M.K. (SN 2006) đã tử vong. Trên người nạn nhân có nhiều vết bỏng, muội than dính đầy trên cơ thể.

Được biết căn nhà xảy ra cháy là nơi vừa là để ở vừa kết hợp với kinh doanh, khu vực phát cháy là phòng ngủ của K. Công an phường Linh Xuân phối hợp với các đơn vị liên quan để xác định nguyên nhân dẫn đến cháy và nguyên nhân tử vong của K.

Tác giả: M.Đức

Nguồn tin: cand.vn