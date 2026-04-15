Khởi công dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy trong tháng 5/2026

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Đệ, Hoàng Phú Hiền, Phùng Thành Vinh; lãnh đạo các Sở, ngành; lãnh đạo các xã: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm, Kim Bảng.

Với quy mô 04 làn xe và tổng mức đầu tư 23.940,34 tỷ đồng, dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ được triển khai trong giai đoạn 2025 – 2029 và phân chia thành 10 dự án thành phần. Tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án là 2.688 hộ; trong đó, đất ở là 331 hộ, đất nông và lâm nghiệp là 2.357 hộ; 274 ngôi mộ bị ảnh hưởng.

Theo kế hoạch, Ban Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh đang đẩy nhanh công tác hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo trong tháng 5/2026 phê duyệt được từ 01-02 gói thầu, làm cơ sở tổ chức khởi công Dự án vào tháng 5/2026.

Đến nay, dự án đã hoàn thành cơ bản hồ sơ pháp lý quan trọng. Hiện hồ sơ dự án thành phần 1 (xây lắp) đã có ý kiến của Kiểm toán Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản uỷ quyền Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Các Sở, ngành liên quan đang thẩm định, dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 4/2026.

9 dự án thành phần bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng (GPMB) (do các địa phương làm chủ đầu tư) đã được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, tạo cơ sở triển khai đồng loạt các bước tiếp theo (hiện đã có quyết định cấp kinh phí 600 tỷ đồng cho các xã).

Công tác GPMB bước đầu đạt được kết quả nhất định. Nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành (đợt 1) trích lục, trích đo, kiểm đếm, công khai phương án. Một số địa phương như Hưng Nguyên, Kim Liên đã chuẩn bị chi trả, bàn giao mặt bằng đợt 1 trong tháng 4/2026. Đối với việc xây dựng các khu tái định cư, hiện có tổng cộng 12 khu cho các hộ dân, 01 khu cho trường bắn và 01 khu cho doanh nghiệp xăng dầu đang trong các bước chuẩn bị đầu tư khác nhau. Song song đó, việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống điện từ 500kV đến hạ thế, mạng lưới viễn thông cũng đang được lập phương án kỹ thuật để triển khai theo tiến độ thi công, không làm ảnh hưởng đến mặt bằng sạch. Công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương nhìn chung được triển khai tích cực, đồng bộ hơn trước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết sẽ làm việc trực tiếp với xã Kim Bảng để giải quyết dứt điểm các nội dung vướng mắc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh dự án hoàn thiện việc cắm lại mốc, phê duyệt dự án, đánh giá tác động môi trường… nhằm đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang yêu cầu đơn vị đầu tư cùng các xã cần đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ được giao để đáp ứng được yêu cầu tiến độ đề ra

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Kim Bảng Nguyễn Hải Dương báo cáo những khó khăn trong công tác bồi thường, tái định cư dự án thành phần trên địa bàn

Tại cuộc họp, lãnh đạo các xã: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm, Kim Bảng báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tái định cư dự án thành phần trên địa bàn.

Qua nghe các địa phương cũng như các Sở, ngành báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, đây là dự án trọng điểm quốc gia, công trình hạ tầng chiến lược có ý nghĩa quan trọng; yêu cầu đặt ra là phải triển khai quyết liệt, đồng bộ, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư. Các địa phương cần tập trung cao nhất cho công tác bồi thường, tái định cư, GPMB.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thiện, trình Sở Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo đánh giá tác động môi trường; trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ký quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngay sau khi dự án được phê duyệt, Sở Tài chính có trách nhiệm thực hiện giải ngân nguồn vốn theo đúng quy định để đảm bảo nhịp độ triển khai. Đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết để khởi công ít nhất từ 01–02 gói thầu vào ngày 19/5/2026, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án vào cuối năm 2028, quyết tâm về đích trước một năm so với tiến độ Trung ương giao.

Xác định công tác đền bù, GPMB và tái định cư là nhiệm vụ trọng tâm, phức tạp và cấp bách, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh phải hoàn thiện việc cắm mốc thực địa trước ngày 30/4/2026. Các địa phương bám sát mốc tiến độ này để triển khai các bước tiếp theo. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách địa bàn, các Sở, ngành phải trực tiếp xuống cơ sở, cùng tháo gỡ vướng mắc tại hiện trường, đảm bảo công tác GPMB bảo đảm tiến độ đã đề ra.

Các xã phải vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án và các Sở, ngành liên quan trong triển khai thực hiện dự án. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 9 dự án thành phần được giao làm chủ đầu tư; trong đó yêu cầu phải hoàn thành dứt điểm việc GPMB đối với đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp trước ngày 30/4; hoàn tất công tác bồi thường đối với đất ở và đất tái định cư trước ngày 30/6; hoàn thành toàn bộ việc di dời các hộ dân trong diện ảnh hưởng trước ngày 30/8. Đặc biệt, việc bồi thường, hỗ trợ phải thực hiện công khai, minh bạch, thống nhất đơn giá trên toàn tuyến. Hội đồng GPMB phải vận hành hiệu quả, đảm bảo khách quan, đúng quy định, không để xảy ra sai lệch trong kiểm đếm và xác định loại đất, tài sản.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phải bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, khảo sát kỹ các mỏ đất, mỏ cát, mỏ đá và vị trí bãi thải. Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm soát khai thác, vận chuyển vật liệu, kiên quyết ngăn chặn tình trạng lợi dụng dự án để khai thác hoặc tiêu thụ trái phép. Công tác lựa chọn nhà thầu phải được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đơn vị có năng lực thực sự, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mua bán thầu hoặc qua trung gian. Đối với các hạ tầng kỹ thuật như hệ thống điện, viễn thông, yêu cầu ngành điện lực, các Sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, triển khai di dời khẩn trương.

Nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định những đơn vị, cá nhân chậm trễ hoặc không đáp ứng tiến độ sẽ bị xem xét xử lý nghiêm. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục dồn sức, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành dự án đúng cam kết, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Nhân dân và lợi ích chiến lược của quốc gia.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn