Nghệ An khẩn cấp xây dựng 5 khu tái định cư cho người dân ở vùng biên

Theo thống kê, năm 2025, Nghệ An liên tiếp hứng chịu nhiều đợt mưa bão lớn gây thiệt hại nặng nề với 12 người chết, 31 người bị thương. Toàn tỉnh có hơn 106.000 căn nhà bị hư hỏng, hơn 1.100 trường học và khoảng 250 cơ sở y tế bị ảnh hưởng... Tổng thiệt hại ước tính lên tới gần 9.000 tỷ đồng.

Trước tình trạng đó, tỉnh Nghệ An quyết định đầu tư hơn 141,5 tỷ đồng xây dựng khẩn cấp 5 khu tái định cư tại các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai và Mường Típ để bố trí tái định cư, giúp người dân bị mất nhà cửa sớm ổn định cuộc sống.

Tại bản Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý) sẽ triển khai xây dựng khu tái định cư rộng 15ha với tổng giá trị đầu tư 52 tỷ đồng, đảm bảo nơi ở cho 98 hộ dân bị mất nhà ở hoàn toàn. Trong khi đó, tại bản Xằng Trên (xã Mỹ Lý) cũng sẽ triển khai xây dựng khu tái định cư rộng 10ha với tổng giá trị 41 tỷ đồng, đảm bảo nơi ở cho 82 hộ.

Tại xã Nhôn Mai, chính quyền sẽ xây dựng khu tái định cư tập trung rộng khoảng 8ha có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ đồng tại bản Na Hỷ. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đảm bảo nơi ở cho 16 hộ dân bản Phá Mựt đang ở trong vùng nguy hiểm.

Tại xã Mường Típ, chính quyền cũng sẽ đầu tư khu tái định cư cho cụm bản Xốp Típ, Xốp Phong với diện tích khoảng 1,7ha, đảm bảo nơi ở cho 23 hộ dân. Riêng tại bản Ta Đo, dự án sẽ được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 3ha, đảm bảo chỗ ở cho 21 hộ dân. Tổng mức đầu tư dự kiến cho mỗi dự án trên là 19,5 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện 5 dự án tái định cư nêu trên tập trung từ năm 2025 – 2026. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh (nguồn dự phòng, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất ngoài số bố trí trong kế hoạch đầu tư công, tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách địa phương); nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác. Các hạng mục đầu tư gồm: đào, san lấp mặt bằng; xây dựng hệ thống đường giao thông, điện sinh hoạt, công trình nước sinh hoạt tập trung...

Để đảm bảo dự án về đích trong năm 2026, tỉnh Nghệ An giao Chủ tịch UBND các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai và Mường Típ làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tiến độ và đối tượng thụ hưởng. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đảm bảo dự án đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả; các sở, ngành liên quan đảm bảo vốn giải ngân kịp thời.

