Nghệ An: 'Hung thần xa lộ' lộng hành nhiều tuyến đường, cơ quan chức năng có ngó lơ?

Video xe tải, xe ben có dấu hiệu quá khổ tung hoành trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Nghệ An, gây ra nỗi ám ảnh cho người đi đường. (Video: Phú Hưng - Đức Phúc - Cảnh Huệ).

Tuyến tỉnh lộ 542C dài khoảng 7km nối từ thị trấn Hưng Nguyên đi qua 3 xã Hưng Tân, Hưng Thông, Long Xá (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Nơi đây được coi là một trong những tuyến trọng điểm của "hung thần xa lộ". Những chiếc xe ben, xe tải trọng lớn chạy qua tuyến này bất kể ngày đêm.

Mặt đường tuyến 542C không lớn, chỉ đủ 2 làn xe chạy. Hai bên đường nhà và cây cối nằm san sát khiến tuyến đường càng thêm chật hẹp. Mỗi lần những chiếc xe tải chạy qua đều chiếm trọn lòng đường. Người dân phải né tránh hoặc dừng lại chờ xe qua mới dám đi tiếp.

Người dân sống 2 bên tỉnh lộ 542C cho hay, tuyến đường này hàng ngày phải "oằn mình" cõng những chiếc xe tải trọng lớn tránh trạm thu phí để chạy qua tỉnh Hà Tĩnh, những chiếc xe ben lớn chạy chở vật liệu đi bán và phục vụ thi công công trường.

Trên tuyến này có rất nhiều trường học, chợ và người dân lưu thông. Mỗi lúc đến giờ tan tầm, những chiếc xe ben, xe tải chạy ầm ầm luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Tại vị trí vào ra công trường thi công cắt qua tỉnh lộ 542C, những chiếc xe chở vật liệu vào ra liên tục làm rơi vãi đất cát trên đường. Trời mưa bùn nhão nhoét, trời nắng thì bụi bay mù mịt.

Ở 2 bên tỉnh lộ 542C, nhà dân, cây cối được nhuốm một màu xám xịt của bụi.

Nhiều nhà dân phải căng bạt để chắn bớt bụi. Tuy nhiên, việc làm này cũng chẳng giảm được bụi bay vào nhà khi lượng xe tải, xe ben chạy qua liên tục bất kể ngày hay đêm.

Cứ khoảng 30 phút, ông Hoàng Hữu Bình (59 tuổi, trú xóm Hồng Thái, xã Hưng Thông) lại phải bật chiếc máy bơm công suất lớn để tưới đoạn đường trước nhà cho đỡ bụi. "Toàn xe trọng tải lớn chạy qua nhiều khi rung cả nhà. Ban đêm thì giật mình, giấc ngủ cũng chẳng yên, ban ngày thì bụi mịt mù. Nước phải tưới liên tục. Dân khổ lắm. Nhiều lần phản ánh, kiến nghị lên cơ quan chức năng nhưng không thấy có hiệu quả gì", ông Bình bức xúc.

Xe tải trọng lớn chạy qua thường xuyên đã khiến mặt đường hư hỏng, rạn nứt. 2 bên đường đất cát rơi vãi dày đặc.

Tuyến tỉnh lộ 542E có mặt đường nhỏ nhưng lưu lượng xe đi qua rất lớn. Nơi đây cũng xuất hiện dày đặc các xe ben, xe tải trọng lớn chạy qua gây ra nỗi ám ảnh cho người đi đường. Ngày 6/3/2023, tại xã Hưng Trung (Hưng Nguyên, Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khi xe ben đâm vào xe máy khiến 3 mẹ con tử vog.

Trên tuyến quốc lộ 46 đi qua các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn cũng là một trong những tuyến đường của "hung thần xa lộ" khi những chiếc xe ben, xe tải chở vật liệu có dấu hiệu quá khổ quá tải chạy qua liên tục. Trong ảnh, chiếc xe đầu kéo chở cát chạy từ huyện Nam Đàn xuống huyện Hưng Nguyên, cát trên thùng xe chảy nước giọt xuống lòng đường thành vệt.

Tại ngã 3 đường đi vào mỏ đất ở xã Hưng Tây (Hưng Nguyên, Nghệ An), lưu lượng xe tải trọng lớn chạy qua đã khiến mặt đường hư hỏng nghiêm trọng.

Dọc 2 bên QL46, đất, cát, đá dăm rơi vãi đầy đường, nguy cơ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tại ngã 3 nối từ QL1 tuyến tránh TP. Vinh đi vào khu công nghiệp Visip, xe chở vật liệu làm rơi vãi những tảng đá lớn, rất nguy hiểm cho người đi đường.

Những chiếc xe ben, xe đầu kéo lớn chạy nghênh ngang qua xe của CSGT trên quốc lộ 46, đoạn qua xã Nam Giang (huyện Nam Đàn).

Ông Lê Văn Duẫn - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Thông (Hưng Nguyên, Nghệ An) xác nhận, xã nhận được rất nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân về việc tình trạng xe tải, xe ben, xe trọng tải lớn chạy qua đường 542C gây ra tiếng ồn, bụi và khiến mặt đường hư hỏng nặng. Xã đã nhiều lền kiến nghị lên cơ quan chức năng huyện, tỉnh qua những đợt họp hội đồng nhân dân, tiếp xúc cử tri nhưng tình trạng này vẫn tồn tại.

Trước thực tế xe tải, xe ben có dấu hiệu quá khổ, quá tải chạy hàng loạt trên các tuyến đường nhưng vắng bóng lực lượng thanh tra giao thông, Ông Nguyễn Viết Hùng - Chánh Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết, đơn vị có 32 cán bộ, thời gian qua đơn vị thành lập nhiều tổ thực hiện các chuyên đề của Bộ GTVT nên việc tuần tra kiểm soát xe quá khổ, quá tải chỉ mang tính thường xuyên chứ không tăng cường cao điểm.

Chánh TTGT Sở GTVT Nghệ An cho hay, địa phương này có lực lượng chức năng làm rất căng, mạnh nên giảm rất nhiều tình trạng xe cơi nới thành thùng. "Tuy nhiên vẫn còn một mức độ nào đó về tình trạng cơi nới, nhưng không có nhiều như trước nữa", Chánh TTGT nói. Tuy nhiên, thực tế PV ghi nhận trên các tuyến đường từ quốc lộ đến tỉnh lộ xuất hiện nhan nhản những chiếc xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải vẫn nghênh ngang chạy, thách thức dư luận?

Tác giả: Phú Hưng - Đức Phúc - Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong