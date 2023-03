'Hung thần xa lộ' lộng hành ở Nghệ An - bài 1: Tai nạn chực chờ

Những vụ tai nạn xe tải liên tiếp xảy ra ở Nghệ An khiến nhiều gia đình gánh chịu nỗi đau mất đi người thân. Với những người may mắn sống sót, họ mất đi sức khỏe hoặc chịu sự ám ảnh suốt cuộc đời.

Nỗi đau người ở lại

Ngồi bên chiếc bàn uống nước kê ở góc sân, anh Hoàng Văn Tâm (SN 1991, trú xóm Bùi Hạ, xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An) hướng ánh mắt đờ đẫn ra cổng khi có tiếng người lạ đến hỏi thăm. Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi chiếc xe “hổ vồ” (HOWO) cướp đi mạng sống của người vợ trẻ và 2 đứa con thơ, anh Tâm vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Nhìn di ảnh vợ và hai con trên bàn thờ nghi ngút khói hương, người đàn ông 33 tuổi không cầm nổi nước mắt.

Anh Hoàng Văn Tâm và ông Hoàng Văn Thành (bố chồng nạn nhân) vẫn chưa hết bàng hoàng sau tai nạn kinh hoàng khiến vợ và 2 con anh Tâm tử vong.

Nhiều năm qua, anh Tâm theo làm công nhân lắp máy tại các công trình ở tỉnh Hải Dương. Còn chị Hồng ở nhà đưa đón con đến trường rồi lo toan việc đồng áng. Anh Tâm kể, tối hôm trước khi xảy ra sự việc, sau ca làm, anh vẫn gọi điện qua mạng xã hội để gặp vợ và tâm sự với 3 con nhỏ (đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ nhất 5 tuổi). Nghe các con khoe thành tích học tập, anh hứa cuối tháng khi nhận lương sẽ đón xe về thăm gia đình. Anh không ngờ đó là cuộc điện thoại cuối cùng của anh với vợ. Sáng 6/3, một vụ va chạm giao thông với xe tải đã cướp đi vợ và hai con của anh.

Sáng 6/3, trên tỉnh lộ 542E, chiếc xe ben chở vật liệu đâm vào xe máy, cướp đi sinh mệnh của 3 mẹ con đang trên đường đến trường học.

Từ ngày con dâu và hai cháu nội qua đời dưới gầm xe tải, bà Đặng Thị Phương (56 tuổi) khóc cạn nước mắt. Người phụ nữ cứ ngất lên, ngất xuống, như không còn sức đứng dậy trước nỗi đau không thể nào vơi. “Đoạn đường xảy ra tai nạn khá hẹp nhưng lượng phương tiện qua lại rất lớn. Vụ tai nạn không chỉ cướp đi 3 sinh mạng trong gia đình mà còn khiến cháu trai mới 5 tuổi chưa thể ổn định lại tâm lý. Đến nay, cháu vẫn phải điều trị tại bệnh viện với các vết thương chằng chịt do vụ tai nạn gây ra”, ông Hoàng Văn Thành (57 tuổi, bố anh Tâm), kể.

Thoát chết trong gang tấc khi bị đuôi xe tải chở đất gạt trúng, ông Phạm Trọng Hưng (65 tuổi, trú thôn Bùi Hạ, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên) đến giờ vẫn không tin mình có cơ may sống sót. “Lúc ấy nếu chiếc xe máy ngã ra phía ngoài đường, tôi và 3 cháu nhỏ đã nằm gọn dưới gầm xe tải. Giờ cứ thấy xe là tôi phải dừng từ xa, không dám đi tiếp nữa. Sợ lắm rồi…”, ông Hưng nói.

Ông Hưng cho hay, đoạn đường vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong do xe tải tông trúng là nơi ông từng gặp nạn. Một chiều cuối tháng 2, như thường lệ, ông Hưng chạy xe máy đón 3 cháu đang học mầm non và tiểu học cách nhà khoảng 2 km. Dọc đường về, bất ngờ, ông nghe tiếng còi gấp gáp rồi thấy xe tải chở đất phía sau vượt lên né xe đi ngược chiều. Dù cố nép vào hết lề đường của mình song ông vẫn bị đuôi xe gạt trúng. Ông Hưng ngã văng xuống ruộng bên đường và ngất lịm, được người dân sơ cứu. Còn 3 người cháu của ông may mắn chỉ bị xây xát.

Tuyến tỉnh lộ 542C gánh cả nghìn lượt xe ben, xe trọng tải lớn chạy ngày đêm.

Tỉnh lộ “oằn mình”

Tuyến tỉnh lộ 542C dài khoảng 7km, nối từ thị trấn Hưng Nguyên đi qua 3 xã Hưng Tân, Hưng Thông, Long Xá (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Điểm cuối của đường là đê Tả Lam, cầu Yên Xuân. Những năm qua, nơi này được xem là tuyến đường của những “hung thần xa lộ”. “Không giờ phút nào là không có xe chạy qua. Nhiều nhất là xe ben, xe tải chở vật liệu, xe đầu kéo trọng tải lớn. Mà tuyến đường này thì người dân đi đông, nhiều trường học, trụ sở, nhà dân nằm 2 bên đường. Mỗi khi đưa con đi học, tôi đi vòng vào lối xóm chứ không dám trực tiếp ra đường lớn”, anh Nguyễn Văn Hoàng (36 tuổi) sống bên tỉnh lộ 542C nói.

Từ phản ánh của người dân, giữa tháng 3, nhóm phóng viên Tiền Phong đã nhiều ngày có mặt trên tuyến tỉnh lộ 542C để ghi nhận. Chiều rộng tuyến đường này không lớn, chỉ vừa đủ để 2 làn ô tô lưu thông. Hai bên đường, nhà dân nằm san sát, không có vỉa hè. Nhiều đoạn, cây mọc sát lề khiến lòng đường thêm chật hẹp. Mỗi khi 2 xe tải ngược hướng chạy qua, mặt đường bị chiếm trọn. Cơ quan chức năng cũng đã cắm nhiều biển cảnh báo tại khu vực đông dân cư, hạn chế tốc độ tối đa, hạn chế trọng tải. Tuy nhiên, quan sát của phóng viên cho thấy, khi chạy trên tuyến tỉnh lộ 542C, xe tải, xe ben luôn chạy rất nhanh. Nhiều xe chở đầy vật liệu xây dựng (cát, đá…) nhưng vẫn luồn lách, vượt ẩu.

Trong khoảng 30 phút, phóng viên ghi nhận hàng chục lượt xe ben, xe tải, xe đầu kéo trọng tải lớn, chở đầy vật liệu chạy qua. Mặc dù xe được phủ bạt, nhưng tại nhiều khu vực, đất cát, đá vẫn rơi vung vãi xuống đường; hai bên lề dọc tuyến 542C được phủ một lớp cát dày do các xe chở vật liệu làm rơi vãi. Nhiều điểm, lớp cát dày cả chục xăng-ti-mét. Dù lưu lượng xe tải, xe ben lớn, nhưng trong những khoảng thời gian phóng viên ghi nhận thực tế, vắng bóng lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Duẫn, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Thông cho hay xã nhận được rất nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân về việc tình trạng xe tải, xe ben, xe trọng tải lớn chạy qua đường 542C gây ra tiếng ồn, bụi và khiến mặt đường hư hỏng nặng. Những chiếc xe chạy với tốc độ cao luôn khiến người dân lo sợ vì mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Chính quyền xã nhiều lần kiến nghị lên cơ quan huyện, tỉnh. Tuy nhiên, vấn nạn xe tải, xe ben quá tải chạy ẩu trên tuyến đường này không những không giảm mà còn có dấu hiệu tăng.

Tác giả: Đức Phúc - Phú Hưng - Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong