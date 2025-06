Nghệ An: Hoàn thành các Tiểu dự án Hạ tầng trước ngày 30/9/2025

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Thông báo số 490/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tại buổi kiểm tra hiện trường vào ngày 19/6, về tình hình thực hiện một số Tiểu dự án thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Nghệ An.

Phó chủ tịch Hoàng Phú Hiền và đoàn công tác đã đến kiểm tra dự án đường ngang nội thị N7 và đường đầu cầu Hiếu 2



Sau khi kiểm tra hiện trường, nghe Sở Tài chính Nghệ An báo cáo tình hình thực hiện các Tiểu dự án, các địa phương báo cáo công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và ý kiến của các thành phần tham gia, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Chủ đầu tư, các địa phương trong công tác GPMB và tập trung triển khai dự án, kết quả đến nay đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 05/09 Tiểu dự án, phát huy tốt hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, vướng mắc chưa được giải quyết, vẫn còn 04/09 Tiểu dự án chưa hoàn thành; tiến độ bàn giao mặt bằng của một số địa phương vẫn chưa đạt theo yêu cầu; công tác thi công một số hạng mục còn chậm so với kế hoạch, chưa chủ động, tận dụng được tối đa thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn bản số 2844/UBND-CN ngày 10/4/2025, trong đó: Sở Tài chính khẩn trương tổ chức họp với các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn để chỉ đạo quán triệt đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, yêu cầu nhà thầu lên kế hoạch tiến độ thi công chi tiết, cam kết tiến độ thi công làm cơ sở đôn đốc thực hiện; tích cực phối hợp với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, hoàn thành các dự án trước ngày 30/9/2025...

Cụ thể: Về tiểu dự án Đường giao thông từ xã Vân Diên đến xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn và Đường trục chính từ Quốc lộ 46 đến trung tâm xã Thịnh Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh lộ 8B, trong đó đối với Tuyến số 2 (Đường trục chính từ Quốc lộ 46 đến trung tâm xã Thịnh Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh lộ 8B), giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng làm việc với UBND thành phố Vinh, UBND huyện Hưng Nguyên để rà soát, xác định phương án đối với đoạn tuyến dài 990,7 m trùng với tuyến đường quy hoạch xã Hưng Chính, thành phố Vinh, đoạn đường dài 170 m cuối tuyến giao với Đường 8B để thực hiện; hoàn thành trước ngày 27/6/2025.

Đối với Tuyến số 1 (Đường giao thông từ xã Vân Diên đến xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn): Sở Tài chính thi công đầy đủ quy mô thiết kế đoạn 1.159m cuối tuyến (đoạn chồng lấn dự án do Bộ Công an (Trại giam số 6) đã thực hiện với quy mô mặt đường 3,5m); cân đối nguồn vốn còn lại của Tiểu dự án để tăng mô đun đàn hồi của kết cấu áo đường bằng giải pháp điều chỉnh bổ sung lớp thảm nhựa chống hằn lún, trong đó ưu tiên những vị trí có lưu lượng lưu thông cao và những đoạn đường cong.

Về Tiểu dự án Nâng cấp đường giao thông liên xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn đi bản Pá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông: Sở Tài chính chỉ đạo các nhà thầu thi công huy động tối đa thiết bị, máy móc, nhân lực, tăng mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên hoàn thành các cầu trước mùa mưa bão, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ thi công đối với cầu Khe Đóng, chậm nhất trước tháng 8/2025 phải hoàn tất công tác thi công dầm cầu.

UBND các huyện Anh Sơn, Con Cuông tập trung chi trả tiền cho các hộ dân đã phê duyệt phương án đền bù, rà soát phương án đền bù, tuyên truyền vận động các hộ còn lại chưa thống nhất; đồng thời, hoàn tất lựa chọn nhà thầu và tiến hành di dời đường điện; trong đó, UBND huyện Con Cuông ưu tiên vận động 1 hộ dân bị ảnh hưởng đồng thuận phương án bố trí tái định cư tại chỗ; hoàn thành trước ngày 27/6/2025.

Dự án Cầu hiếu 2, thị xã Thái Hoà, ảnh minh hoạ



Về tiểu dự án Đường ngang nội thị N7 và đường đầu cầu Hiếu 2, thị xã Thái Hòa, giao Sở Tài chính chỉ đạo Liên danh nhà thầu thi công Tân Nam- Vinland tập trung thi công hoàn thành các đoạn đã có mặt bằng của Tuyến N7, hoàn thành trước ngày 30/7/2025 đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình.

UBND thị xã Thái Hòa tập trung vận động, xử lý dứt điểm 05 hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng Tuyến N7, hoàn thành trước ngày 25/6/2025; khẩn trương xây dựng khu tái định cư, tiến hành kiểm đếm, phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi Tuyến đầu cầu Hiếu 2 làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo để chi trả bàn giao mặt bằng.

Về tiểu dự án Xây dựng, nâng cấp các tuyến đường nội thị, thị xã Cửa Lò: Sở Tài chính tập trung chỉ đạo tổ chức thi công hoàn thành các đoạn tuyến đã có mặt bằng; phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, xác định điểm dừng kỹ thuật phù hợp đảm bảo kết nối để thực hiện. UBND thành phố Vinh vận động 3 hộ dân đồng ý phương án đền bù, hỗ trợ, chi trả bàn giao mặt bằng, hoàn thành trước ngày 27/6/2025.

Tác giả: Thái Hoà

Nguồn tin: baodautu.vn