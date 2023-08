Nghệ An: Hàng nghìn hộ dân kêu cứu vì tuyến đường huyết mạch xuống cấp nghiêm trọng

Đánh cược tính mạng trên tuyến đường "đau khổ"

Tỉnh lộ 532 được xây dựng từ năm 1980 dài hơn 28km bắt đầu từ ngã ba xã Châu Thành đi qua các xã: Châu Hồng, Châu Tiến, Châu Lộc, Liên Hợp và nối ra quốc lộ 48C. Tuyến đường này được xem là huyết mạch của hàng nghìn hộ dân sống ở ở đây.

Tỉnh lộ 532 được xây dựng từ năm 1980 và có chiều dài hơn 28km.

Ngoài ra, tuyến tỉnh lộ này cũng là con đường duy nhất mà các doanh nghiệp dùng để vận chuyển đá từ mỏ về xưởng và giao thương. Mỗi ngày, con đường “cõng” cả trăm lượt xe tải chở đá. Sau gần 40 năm sử dụng nhưng dường như không được đầu tư nâng cấp đúng nghĩa, sửa chữa nửa vời nên đã làm tỉnh lộ 532 xuống cấp trầm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên, cả tuyến đường gần như nát bét, chỉ được khoảng 5-6km lành lặn đúng nghĩa. Nhiều đoạn đường đất đá lởm chởm với ổ trâu, ổ gà chằng chịt. Ngày nắng thì bụi bay mù mịt. Ngày mưa thì bùn đất lầy lội khiến người dân và các phương tiện di chuyển khó khăn. Một số đoạn đã được đổ bê tông tuy nhiên cũng đã bị xuống cấp, đứt gãy.

Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng.

“Nắng thì bụi không thấy đường, mưa thì bùn lầy lội, ổ voi, ổ trâu xuất hiện dày đặc. Hằng ngày tỉnh lộ này có nhiều xe tải chở đá lưu thông khiến một phần nào làm cho con đường này hư hỏng. Người dân chúng tôi mong sớm được làm lại hoặc sửa chữa con đường này cho sạch để đi lại, phát triển kinh tế, chứ để mãi thế này thì người dân khổ muôn đời”, anh Lương Văn Điệp (trú xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp) chia sẻ.

Nói về tuyến đường “đau khổ” này, ông Lang Văn Hanh, Chủ tịch UBND Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp cho biết, hàng ngày tỉnh lộ này phải oằn mình “cõng” cả trăm lượt xe tải chở đá từ các mỏ về xưởng, cả tuyến đường gần như không còn chỗ nào lành lặn.

Nhiều đoạn đường đất đá lởm chởm với ổ trâu, ổ gà chằng chịt.

“Tỉnh lộ 532 đi qua địa bàn xã đã xuống cấp nghiêm trọng và xảy ra nhiều vụ tai nạn. Đặc biệt vào mùa các cháu đi học rất khổ vì đường xuống cấp quá. Đã nhiều lần trong các cuộc tiếp xúc cử tri bà con cũng như xã đã có ý kiến lên cấp trên rồi, song đến nay tuyến đường vẫn như vậy”, ông Hanh chia sẻ.

Cũng theo ông Hanh, xã Châu Tiến có 360 hộ với 2.700 nhân khẩu; hộ nghèo và cận nghèo chiếm 28%. Đời sống bà con xã Châu Tiến phụ thuộc vào một phần nông nghiệp, trồng keo, làm công nhân trong các mỏ đá, buôn bán nhỏ lẻ… nên đa phần người dân đi lại trên cung đường này rất nhiều.

Hằng ngày tỉnh lộ này có nhiều xe tải chở đá lưu thông khiến một phần nào làm cho con đường này hư hỏng nặng.

Thiếu kinh phí sửa chữa?

Ông Trương Văn Hóa, Chủ tịch UBND xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp) cho biết, tỉnh lộ 532 đoạn qua địa bàn xã từ lâu đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều năm qua, người dân, chính quyền địa phương liên tục phản ánh, kiến nghị lên cấp trên để có phương án, sửa chữa, đầu tư lại con đường cho bà con và nhân dân đi lại. Tuy nhiên, nhiều năm qua con đường này không những không được sửa mà còn hư hỏng nhiều hơn.

Người dân hàng ngày phải "đánh cược" tính mạng trên tuyến đường này.

“Từ năm 2000 đến nay tỉnh lộ 532 qua địa bàn xã chúng tôi hầu như không có được điểm nào sửa chữa cả, chủ yếu là bà con tự lo để đi lại. Thời gian từ năm 2021-2023, chúng tôi vận động vận động các doanh nghiệp bỏ tiền, đá ra để đổ lại một số vị trí đường hư hỏng cho dễ đi. Còn đối với nhà nước thì thi thoảng chúng tôi mới thấy họ cử người đến vét, khơi thông các rãnh nước trên đường bị đọng lại mà thôi, còn sửa mặt đường là không có. Hiện nay, tỉnh lộ này vẫn tiếp tục xuống cấp. Hiện nhiều đoạn ổ voi, ổ gầ rất khó đi. Chỉ mong sao sớm có con đường cho người dân đi lại”, ông Hóa mong muốn.

Ngày 21/8, đại diện Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Nghệ An (Sở Giao thông và Vận tải Nghệ An) cho biết, vừa qua trong các cuộc họp Hội đồng nhân dân huyện, tỉnh cử tri ở dọc tuyến tỉnh lộ 532 này đều có ý kiến rất nhiều.

Đã hàng chục năm nay, chính quyền và người dân huyện Quỳ Hợp kêu cứu về tuyến đường này nhưng vẫn không thấu.

Tuyến tỉnh lộ 532 dài 28,5km, trong đó có 17km đoạn từ km0-km17 được chuyển từ đường huyện thành đường tỉnh theo quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 1/11/2016 của UBND tỉnh Nghệ An. Hiện trạng đoạn tuyến từ km0-km17 thời điểm bàn giao chuyển thành đường tỉnh đã bị hư hỏng xuống cấp; đối với đoạn tuyến cũ từ km17-km28+500 do được đầu tư xây dựng đã lâu, ngoài phục vụ đi lại của nhân dân tuyến đường còn phục vụ vận chuyển đá của các mỏ 2 bên tuyến.

Do đó, tuyến đường có nhiều đoạn mặt đường bị xuống cấp cần sửa chữa, hệ thống an toàn giao thông và thoát nước chưa đồng bộ (gồm rãnh đất và rãnh hở hình thang gia cố). Thời gian qua, Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị quản lý tăng cường thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên, tiến hành chỉnh trang tuyến, sửa chữa các hạng mục hư hỏng, bổ sung biển báo đảm bảo an toàn giao thông.

Cũng theo Sở GTVT Nghệ An, do nguồn kinh phí dành cho công tác bảo trì còn nhiều khó khăn, trong khi đó trên tỉnh lộ 532 còn có nhiều đoạn mặt đường đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng cần sửa chữa nên thời gian qua Sở GTVT ưu tiên sửa chữa mặt đường và các hạng mục công trình hư hỏng, bổ sung các cống qua đường ngang để đảm bảo an toàn giao thông nên chưa có kinh phí để đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống mương dọc trên tuyến.

Theo Sở GTVT Nghệ An, do nguồn kinh phí dành cho công tác bảo trì còn nhiều khó khăn nên tuyến đường này chưa được nâng cấp, sửa chữa tốt.

Ông Hoàng Phú Hiền, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết, trong số 28,5km của tuyến đường có gần 20km xuống cấp nghiêm trọng. Hiện Sở Giao thông Vận tải đang quan lý 49 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 942km, trong đó có 197km hư hỏng nên việc duy tu, bảo dưỡng gặp rất nhiều khó khăn trong điều kiện ngân sách hạn hẹp như hiện nay. Do vậy cần phải rà soát, lựa chọn những điểm có tính cấp bách để ưu tiên sửa chữa trước, do đó đề nghị đại biểu cũng như cử tri huyện Quỳ Hợp hết sức chia sẻ; đồng thời đề nghị các sở, ngành liên quan tham mưu bố trí kinh phí để hoàn thành việc sửa chữa tuyến đường 532 trong thời gian sớm nhất.

Tác giả: Nguyễn Tú - Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn