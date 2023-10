Nghệ An: Hàng ngàn công nhân Công ty Viet Glory ngừng việc tập thể đã đi làm trở lại

Thông tin này được lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu xác nhận vào lúc gần 7 giờ sáng nay 9/10. "Trước đó mấy chục phút, hàng ngàn công nhân đã đi làm. Quan sát thì họ đi xe máy đến và vào thẳng công ty một cách rất nghiêm túc", nguồn tin cho hay.

Được biết, trước đó ngày 7/10, Công ty TNHH Viet Glory đã ra 2 thông báo về việc điều chỉnh tiền ăn, trợ cấp xăng xe và tăng tiền thưởng sản lượng cao hơn mức cũ.

Cụ thể: Đối với tiền trợ cấp xăng xe tăng từ 260.000 vnđ tăng lên 390.000 vnđ; tiền ăn tăng từ 520.000 vnđ tăng lên 624.000 vnđ và tăng tiền sản lượng theo các cấp: số 1 tăng từ 20.000 vnđ lên 50.000 vnđ, số 2 tăng từ 25.000 vnđ lên 55.000 vnđ, số 3 tăng từ 30.000 vnđ lên 60.000 vnđ. Nếu đạt 4 bậc số trong tháng tiền thưởng sản lượng sẽ tăng từ 80.000 vnđ lên 200.000 vnđ, đạt 5 bậc thì tăng từ 100.000 vnđ lên 300.000 vnđ…

Gần 7 giờ sáng nay 9/10, hàng ngàn công nhân Công ty Viet Glory ngừng việc tập thể đã đi làm trở lại.

Nhưng theo số liệu tính đến chiều 7/10 vẫn mới chỉ có 1573 công nhân làm việc trên tổng số gần 6 ngàn công nhân. Vì thế trong ngày 7/10, Công ty TNHH Viet Glory cũng ra thông báo về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động gửi cán bộ công nhân viên doanh nghiệp này.

Nội dung thông báo ghi: “Công ty thông báo cho cán bộ công nhân viên nghỉ tự do 5 ngày trở lên được biết. Những cán bộ công nhân viên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên kể từ 13 giờ chiều ngày 2/10/2023 đến 17 giờ ngày 7/10, công ty sẽ thực hiện theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động 2019 về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động.

Tuy nhiên theo đề xuất của tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu và các cơ quan ban ngành các cấp công ty đã hoãn thực hiện đến sáng ngày 9/10/2023. Nếu đến sáng ngày 9/10, công nhân nào không vào làm việc thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 2/10 và 4/10/2023, phía Công ty TNHH Viet Glory cũng đã có thông báo trả lời 11 nội dung đề xuất của công nhân.

Quan sát thì họ đi xe máy đến và vào thẳng công ty một cách rất nghiêm túc.

Trước đó, sáng 2/10, nhận được tin báo của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty về việc có hiện tượng công nhân bàn nhau nghỉ việc đòi quyền lợi, Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu đã có mặt tại công ty để nắm tình hình.

Vậy nhưng, buổi sáng hôm đó công nhân vẫn đến xưởng làm việc bình thường. Sau giờ ăn trưa, hơn 6.000 công nhân đồng loạt ra về. Lý do được công nhân đưa ra liên quan đến nhiều nội dung, trong đó có vấn đề áp sản lượng; việc tính chế độ nặng nhọc, độc hại; cảnh cáo, phạt các lỗi do công nhân mắc phải; vấn đề tổ chức các cuộc họp trước và sau thời gian làm việc; các chế độ phúc lợi cho công nhân...

Trả lời câu hỏi việc công nhân đình công đúng hay sai, Liên đoàn lao động huyện Diễn Châu cho rằng: Theo Điều 200 Bộ Luật Lao động năm 2019 thì trình tự đình công bao gồm 3 bước là lấy ý kiến về đình công rồi ra quyết định đình công, thông báo đình công và tiến hành đình công. Như vậy việc đình tại Công ty TNHH Viet Golry là đình công tự phát, không đúng theo trình tự của pháp luật.

Công ty TNHH VietGlory hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày da xuất khẩu, được thành lập ngày 19/11/2019 theo Giấy chứng nhận số 2902020657 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp có địa chỉ tại Xóm 8, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Trọng Đức

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn