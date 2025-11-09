Nghệ An: Hàng chục hộ dân sống bất an trong khu tập thể cũ nát gần nửa thế kỷ

Hàng chục hộ dân sống bất an trong khu tập thể cũ nát gần nửa thế kỷ
Theo ghi nhận của PV, nhìn từ xa, khu tập thể công nhân Cọc Sợi, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An như “tấm áo chắp vá” giữa lòng đô thị. Những mái tôn cũ kỹ, vách fibro ximăng lụp xụp, chen chúc nhau bên con đường nhỏ. Thậm chí, nhiều hộ gia đình phải lấy bạt che tạm mái dột, hoặc dựng thêm cột gỗ để chống sập.
Ông Tưởng Đăng Bằng - Khối trưởng khối 7 Bến Thủy dẫn chúng tôi vào sâu bên trong khu tập thể. Nhiều căn hộ ở đây đã xuống cấp trầm trọng, tường phủ rêu xanh, nứt nẻ,….nguy cơ mất an toàn cao. Khu tập thể công nhân Cọc Sợi được xây dựng từ cuối thập niên 1970, đầu 1980. Đến năm 1992, các căn hộ được bán hóa giá cho cán bộ, công nhân viên nhà máy. Sau gần 50 năm, khu tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng. Khu tập thể này rộng hơn 27.000m², gồm 22 dãy nhà cấp 4 với 246 hộ dân.
Theo ông Bằng, năm 2014 có chủ trương làm dự án tái định cư. Sau đó, chính quyền họp dân nhất trí bốc thăm ở tại chỗ. Họ có chủ trương làm theo kiểu cuốn chiếu. Năm 2022, đã có 54 hộ dân được giao đất tái định cư tại chỗ và xây dựng nhà mới. Sau đó, thêm 65 hộ được bốc thăm vị trí tái định cư và đã hoàn chỉnh hồ sơ. (Trong ảnh là khu vực 54 hộ dân được giao đất tái định cư tại chỗ và xây dựng nhà mới)
"Mặc dù đã hoàn chỉnh hồ sơ nhưng từ năm 2022 đến nay 65 hộ này vẫn chưa được giải quyết dự án tái định cư. Người dân nơi đây rất khổ, luôn phải sống trong bất an lo lắng. Mấy cơn bão vừa qua, người dân phải sơ tán đến nơi tránh trú bão để đảm bảo an toàn. Chúng tôi mong sớm được tái định cư vì giá đất ngày càng tăng. Nếu không chia lô nữa thì cũng cần có văn bản cho phép người dân sửa chữa, xây dựng kiên cố để ổn định cuộc sống", ông Bằng chia sẻ thêm.
Không chỉ chật chội, khu tập thể còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, sập đổ do hệ thống điện chằng chịt, dây nối kéo tạm bợ, nhiều thiết bị đã cũ hỏng.
Dọc các lối đi nhỏ hẹp, tường của các căn nhà đã ẩm mốc, rêu xanh phủ đầy, tạo nên khung cảnh nhếch nhác.
Sau nhiều trận bão, hầu hết các hạng mục của các căn hộ đều xuống cấp trầm trọng. Mưa lớn, nước chảy vào lênh láng trong nhà. “Những ngày nắng nóng, chúng tôi luôn lo sợ xảy ra chập điện, cháy nổ. Mùa mưa đến, nước lại tràn vào nhà vì nền thấp, hệ thống thoát nước hư hỏng. Không chỉ dột nát, tường nứt, mà nhiều mái tôn, mái ngói còn bị tốc sau những đợt mưa bão vừa qua. Sống ở đây lúc nào chúng tôi cũng nơm nớp lo sợ nhà sập, mái bay”, bà Nguyễn Thị Soa, trú tại khối thở dài nói.
“Hầu hết các hộ dân ở đây đều có 3,4 thế hệ ở trong nhà chật hẹp. Nhà tôi ba thế hệ ở trong căn hộ chưa đầy 30m2. Mưa thì lo sập, nắng thì nóng như lò. Con cháu đi học, đi làm về chỉ muốn ra ngoài cho đỡ ngột ngạt. Rất mong chính quyền địa phương sớm lên phương án để người dân nơi đây sớm ổn định cuộc sống”, bà Mai Văn Sự, một cư dân tại khu tập thể, thuộc khối 7 Bến Thủy, chia sẻ
Mỗi khi mưa bão, hệ thống thoát nước hỏng, nước dâng ngập nhà dân.
Phường Trường Vinh hiện là nơi tập trung nhiều khu tập thể cũ được xây dựng từ thời bao cấp, từng là nơi ở của công nhân các nhà máy lớn. Sau hàng chục năm sử dụng, hầu hết các khu này đã xuống cấp trầm trọng, không còn đảm bảo điều kiện sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy hay an toàn kết cấu.
Cách khu tập thể Cọc Sợi không xa là khu tập thể Dệt may Hoàng Thị Loan - nơi có hàng chục hộ dân khác cũng đang sống trong cảnh tương tự. Qua quan sát của phóng viên, tại các căn nhà này, những mái tôn vá chằng vá đụp, tường bong tróc, cột chống nghiêng ngả…
Cư dân tại đây cho biết, trải qua thời gian, nhà cửa dột nát, mối mọt khắp nơi. Trong khi lương công nhân thấp nên đành chấp nhận cuộc sống chật vật, 3, 4 người phải chen chúc trong căn hộ chỉ hơn 30m². Trước thực trạng đáng báo động này, người dân nơi đây mong muốn chính quyền sẽ sớm có giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, tái định cư để họ được an cư trong những ngôi nhà an toàn, khang trang hơn.
Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó chủ tịch UBND phường Trường Vinh cho biết, những khu tập thể này đã tồn tại rất lâu vậy nên mỗi khi mưa bão thì địa phương đều cử cán bộ xuống kiểm tra, giúp dân chằng chéo, chống dột nát .Trước đây, một số hộ dân đã được giao đất tái định cư tại chỗ và xây dựng nhà mới theo chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, do chuyển đổi mô hình chính quyền hai cấp nên việc này đang tạm thời dừng lại. Hiện, phường đang lập hồ sơ đề nghị tỉnh tiếp tục xem xét thực hiện tái định cư.
