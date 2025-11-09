Nghệ An: Hàng chục hộ dân sống bất an trong khu tập thể cũ nát gần nửa thế kỷ

Sau nhiều trận bão, hầu hết các hạng mục của các căn hộ đều xuống cấp trầm trọng. Mưa lớn, nước chảy vào lênh láng trong nhà. “Những ngày nắng nóng, chúng tôi luôn lo sợ xảy ra chập điện, cháy nổ. Mùa mưa đến, nước lại tràn vào nhà vì nền thấp, hệ thống thoát nước hư hỏng. Không chỉ dột nát, tường nứt, mà nhiều mái tôn, mái ngói còn bị tốc sau những đợt mưa bão vừa qua. Sống ở đây lúc nào chúng tôi cũng nơm nớp lo sợ nhà sập, mái bay”, bà Nguyễn Thị Soa, trú tại khối thở dài nói.