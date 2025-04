Nghệ An giảm 68,5% đơn vị hành chính cấp xã

Chiều 14-4, tại Nghệ An, Ban chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (Ban chỉ đạo) họp để triển khai một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới. Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo đã thông qua quyết định thành lập, kế hoạch công tác Ban chỉ đạo, thông báo phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo. Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, chủ trì cuộc họp. Ảnh: H. Nguyên

Được biết, trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã tập trung triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo các nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương. Tỉnh Nghệ An đã thành lập Ban chỉ đạo để chỉ đạo triển khai việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trên tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Nghệ An sẽ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 60-70%. Nghệ An hiện có 412 đơn vị hành chính cấp xã, đối chiếu với chỉ đạo của Trung ương, tỉnh sẽ còn khoảng từ 124 - 165 đơn vị hành chính cấp xã.

Tại cuộc họp, Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy đã báo cáo cụ thể đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn; giải trình một số nội dung và đề xuất một số vấn đề về số lượng đơn vị hành chính, tên gọi, trụ sở...

Trên cơ sở ý kiến thảo luận, trao đổi, bàn bạc của các thành viên, Ban chỉ đạo tỉnh thống nhất, tỷ lệ giảm đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An gần 68,5%, sau sắp xếp tỉnh còn khoảng 130 xã.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, khẳng định việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là nhiệm vụ hết sức quan trọng và có ý nghĩa.

Đây không chỉ là nhiệm vụ sắp xếp về tổ chức bộ máy, mà còn thực hiện phân cấp, phân công về thẩm quyền, bố trí lại đơn vị hành chính phù hợp, phân bổ nguồn lực, tạo không gian phát triển. Mục tiêu lớn nhất, quan trọng nhất là xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân và đáp ứng nhanh nhất, hiệu quả nhất yêu cầu phục vụ người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan, địa phương trong việc chủ động, kịp thời chuẩn bị các phương án để thực hiện triển khai nhanh nhất khi có yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Đề nghị các huyện, thành, thị tập trung cố gắng vượt qua khó khăn; quan tâm vận động người dân, làm công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để triển khai nhiệm vụ đạt yêu cầu.

Được biết, đến ngày 1-5-2025, tỉnh Nghệ An phải hoàn thành đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gửi Bộ Nội vụ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động