Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh tại buổi làm việc với huyện Kỳ Sơn về phương án sắp xếp đơn vị hành chính

Sau khi nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I/2025 và công tác sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của huyện Kỳ Sơn, các ý kiến phát biểu của thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh - Tổ trưởng Tổ công tác số 5 ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện của cấp ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và sự đồng lòng ủng hộ của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, qua đó đạt được một số điểm nổi bật đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Huyện cũng đã chủ động chuẩn bị cho việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của huyện Kỳ Sơn theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu huyện Kỳ Sơn tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giữ vững an ninh biên giới, an ninh tôn giáo; hoàn thành tốt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT; chủ động quán triệt, phối hợp với các đơn vị tuyên truyền sâu rộng chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, nhất là đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Nghiên cứu để tổ chức thực hiện phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo đúng các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh. Trong đó, lưu ý về đặc thù địa phương vùng biên giới, địa hình khó khăn, phức tạp, cơ bản là dân tộc thiểu số. Khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã cần chú trọng các yếu tố: Đơn vị hành chính có vị trí biệt lập và khó tổ chức giao thông kết nối thuận lợi với các đơn vị hành chính liền kề; đơn vị hành chính có vị trí đặc biệt quan trọng nếu thực hiện sắp xếp sẽ ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh và việc bảo vệ chủ quyền quốc gia; văn hóa; phong tục tập quán; truyền thống lịch sử;… Xây dựng các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể để thực hiện công tác sắp xếp cán bộ, vị trí việc làm đảm bảo công khai, minh bạch, trong đó cân nhắc thêm đối với việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập.

Khẩn trương rà soát, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn; trường hợp cần thiết kịp thời có văn bản đề xuất Sở Tài chính trong việc bố trí nguồn vốn để thực hiện các dự án theo đúng quy định.

Kịp thời rà soát, báo cáo gửi Sở Tài chính để được hướng dẫn, xử lý công tác kiểm kê tài sản phục vụ việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo quy định. Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2025 trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, hoàn thành trong tháng 4/2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ động tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các địa phương thực hiện xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo kịp thời, thống nhất, đúng quy định (lưu ý về con người, địa giới hành chính,…); phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; phương án hỗ trợ, giải quyết chế độ chính sách theo quy định. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, cơ quan liên quan để thống nhất địa giới hành chính có tranh chấp của một số xã giáp ranh…

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn