Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An làm việc với huyện Quỳ Châu về sắp xếp các đơn vị hành chính

Trong tỉnh

Chiều (04/4), Tổ công tác số 1 được thành lập theo Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 26/3/2025 của UBND tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc tại huyện Quỳ Châu để nghe và cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2025 và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn huyện.