Nghệ An dừng tuyển các lớp song ngữ tiếng Pháp: Lo lắng về lộ trình học tập của học sinh đang theo học

Giáo dục

TP Vinh (tỉnh Nghệ An) vừa hoàn tất tuyển sinh đầu cấp năm học 2024 - 2025 với bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (THCS). Một trong những vấn đề “nóng” là việc tỉnh dừng tuyển các lớp song ngữ tiếng Pháp vốn được triển khai nhiều năm nay theo Chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp do Bộ GD&ĐT triển khai tại 14 tỉnh/thành.