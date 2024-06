Thí sinh Nghệ An nhận xét đề thi tiếng Anh đa dạng mức độ phân hóa

Thí sinh Nghệ An sôi nổi trao đổi bài làm sau khi kết thúc môn tiếng Anh thi vào lớp 10. Ảnh: Hồ Lài



Tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh), ra khỏi phòng thi, em Cao Thái Bảo (học sinh Trường THCS Trung Đô) cho biết mình chỉ mất khoảng 40/60 phút để làm xong 50 câu hỏi. Tuy nhiên, sau khi khảo lại bài làm lần nữa, nhiều câu hỏi em không chắc chắn mình trả lời đúng.

Thí sinh rời khỏi phòng thi sau khi kết thúc môn thi tiếng Anh tại Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Theo nam sinh này, đề thi chính thức môn tiếng Anh "dễ thở" hơn so với đề thi thử gần nhất do Phòng GD&ĐT thành phố Vinh tổ chức. Còn so với đề năm ngoái, thì đề thi năm nay có phần khó hơn. Cao Thái Bảo tự chấm bài làm môn tiếng Anh của mình đạt khoảng 8 điểm.

Trong khi đó, em Hà Phương - học sinh Trường Phổ thông Hermann Gmeiner (TP Vinh) cho biết bản thân thấy khó nhất ở câu hỏi về thành ngữ và một số câu sửa lỗi sai. Sau khi làm xong, em tự chấm được trên 9 điểm, nhưng sau khi rời phòng thi, trao đổi với nhiều bạn khác thấy lệch đáp án với nhau. Môn thi đã kết thúc nên em sẽ tạm gác sang một bên để tập trung tinh thần cho môn Toán vào ngày mai.

Nhiều thí sinh khác cũng nhận định đa dạng và có sự phân hóa khá rõ. Ở mức độ 7 điểm, chỉ cần nắm vững ngữ pháp và các bài học trong chương trình, thì không khó để đạt được. Nhưng phần đọc hiểu khó và ở phần từ vựng có nhiều từ mới. Vì thế để đạt điểm giỏi là thử thách, đặc biệt sẽ rất ít điểm 10.

Nhiều thí sinh chia sẻ đề tiếng Anh có độ phân hóa đa dạng, những câu khó sau khi trao đổi bài làm thì "lệch" đáp án với nhau. Ảnh: Hồ Lài

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, em Phan Thế Phương học sinh lớp 9B, Trường THCS Xuân Tường (huyện Thanh Chương) cho biết em làm được 30 câu đầu. Còn 20 câu sau của đề độ khó tăng dần và nhiều câu hỏi em chỉ tô đáp án theo phán đoán hoặc may rủi.

Trong khi đó, thí sinh Lê Thị Hoàng Yến – Trường THCS Hạnh Thiết (huyện Quỳ Châu) chia sẻ môn tiếng Anh là lợi thế của bản thân, và từng kỳ vọng sẽ đạt điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, sau khi thi xong, em chỉ chắc chắn mình đạt điểm khá. Với 15% câu phân hóa cao, em cho hay sẽ trao đổi với cô giáo hoặc chờ đáp án chính thức của Sở GD&ĐT để tự chấm lại điểm.

Đề thi chính thức môn tiếng Anh - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nghệ An:





Sở GD&ĐT Nghệ An báo cáo nhanh môn thi Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025: Tổng số thí sinh đăng ký dự thi 44.689 em; tổng số thí sinh vắng thi 63 em. Không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế thi. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn đúng quy chế, không có các sự cố bất thường khác xảy ra.

