Nghệ An: Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II còn khoảng 164ha đất chưa thể ra quyết định thu hồi

Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II có tổng diện tích cần thu hồi và bồi thường giải phóng mặt bằng trên 335ha. Đến nay, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Mai đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng trên 171ha, số tiền đã phê duyệt và chi trả hơn 275 tỷ đồng.

Còn khoảng 164ha đất chưa thể ra quyết định thu hồi. Trong đó, có hơn 28ha đang rà soát kiểm kê; hơn 13ha đã áp giá thẩm định và đang niêm yết. Riêng gần 123ha còn lại đang gặp nhiều vướng mắc.

Cụ thể, có 50ha vướng chính sách bồi thường; 12,1ha (11 thửa), các hộ dân chưa đồng ý với đơn giá bồi thường nên chưa ký hồ sơ kiểm kê tài sản, hoặc không phối hợp rà soát; 17,54ha vướng tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, phải chờ kết quả phân xử từ Tòa án; hơn 22ha mới chỉ dừng lại ở bước hoàn thành phê duyệt Trích đo Bản đồ địa chính, chưa triển khai các bước thu hồi đất tiếp theo...

Khu vực triển khai Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

Không chỉ áp lực về mặt bằng, các dự án hạ tầng kỹ thuật kết nối xung quanh Khu công nghiệp Hoàng Mai II cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn. Đối với hệ thống thoát nước quanh khu công nghiệp, dự án gồm 3 tuyến kênh dài 8,88km, nhưng tuyến kênh số 1 và số 2 chạy dọc sườn núi có độ chênh cao lớn (từ 10 đến 20m), địa chất phức tạp tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Ngoài ra, khối lượng đất đá dôi dư lên tới 830.000m³ đang chờ hướng dẫn thủ tục tận thu.

Đối với dự án mở rộng đường nối từ Quốc lộ 48D vào khu công nghiệp vẫn chưa được Trung ương thông báo nguồn vốn dự kiến cho giai đoạn 2026-2030 nên chưa có cơ sở tham mưu chủ trương đầu tư...

Lãnh đạo phường Hoàng Mai báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

Báo cáo tại buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh vào ngày 20/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Mai Phạm Văn Hào cho biết, quá trình triển khai dự án đang gặp nhiều khó khăn. Hiện phường đã có đề xuất cơ chế hỗ trợ đối với các trường hợp nhận chuyển nhượng sau ngày 1/7/2014, tuy nhiên nội dung này mới ở bước trình kiến nghị và đang chờ cấp trên xem xét, phê duyệt.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hoàng Mai, dù đã có chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, song, nhiều dự án vẫn đang chờ hướng dẫn cụ thể để thực hiện theo Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Việc sớm ban hành hướng dẫn thống nhất sẽ giúp các địa phương, đơn vị có cơ sở thực hiện đồng bộ trong quá trình lập hồ sơ, tránh phát sinh chênh lệch giữa các dự án, dẫn tới so sánh, khiếu nại từ phía người dân.

Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An kết luận tại buổi làm việc với phường Hoàng Mai, Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt về tình hình thực hiện Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II vào ngày 20/5.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, đây là 1 trong 12 dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, phải hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9. Vì vậy, yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan cùng phường Hoàng Mai tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rút ngắn thời gian tháo gỡ vướng mắc.

Sớm bàn giao 80ha theo yêu cầu của nhà đầu tư và hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trước 25/9.

Căn cứ quy định pháp luật triển khai đầy đủ chặt chẽ trình tự các bước để có thể triển khai biện pháp đặc biệt nhằm thu hồi đất bàn giao cho nhà đầu tư triển khai dự án kịp thời, hiệu quả.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, cần khẩn trương tham mưu triển khai Bảng giá đất mới, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 254 của Quốc hội; đồng thời xử lý dứt điểm các kiến nghị của địa phương trong thời gian sớm nhất.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt triển khai xây dựng các hạ tầng của khu công nghiệp đối với phần diện tích đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng, tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư để hoàn thành kế hoạch đã đăng ký với tỉnh năm 2026.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn