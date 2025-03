Nghệ An: Yêu cầu gấp rút hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Hoàng Mai II

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An và đại diện các Sở, ngành địa phương kiểm tra dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

Mới đây, Đoàn công tác của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các đơn vị liên quan cần gấp rút hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án. Việc gấp rút thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp là nhiệm vụ quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng của tỉnh năm 2025 và những năm tiếp theo; đồng thời, thực hiện quan điểm của lãnh đạo tỉnh là chăm lo, sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư và triển khai các hạng mục hạ tầng thiết yếu trong và ngoài phạm vi của các dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương và nhà đầu tư phối hợp nỗ lực tập trung, thực hiện quyết liệt hơn trên 4 nguyên tắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Không để người dân phải chịu thiệt nhưng không được trục lợi; kinh phí đền bù là của ngân sách Nhà nước nên phải tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định; áp giá và chi trả ngay sau khi xong từng hồ sơ; phối hợp chặt chẽ giữa nhà đầu tư và các Sở ngành, địa phương để có phương án xử lý kịp thời, đúng quy định và tiến độ cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu mục tiêu là hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II trước ngày 31/5/2025.

Đối với các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo thị xã Hoàng Mai cùng với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính cùng với các thành viên Tổ công tác của tỉnh bàn bạc rõ phương án giải quyết.

Khu công nghiệp Hoàng Mai I hiện đã có nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai II do Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đầu tư tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An với diện tích gần 335ha, tổng vốn đăng ký 1.900 tỷ đồng.

Định hướng của Khu công nghiệp Hoàng Mai II là tập trung thu hút các dự án trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp thiết bị điện, điện tử; các dự án thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và các dự án thân thiện với môi trường, năng lượng mới, năng lượng tái tạo…

Khu công nghiệp Hoàng Mai II được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 09/2023 và được cấp giấy chứng nhận đầu tư số 1020232688, cấp lần đầu ngày 10/10/2023.

Khu công nghiệp Hoàng Mai II là 1 trong 2 khu công nghiệp được thành lập mới, bên cạnh các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, cung cấp quỹ đất lớn với hạ tầng đồng bộ để tiếp tục trở thành điểm đến tin cậy cho các nhà đầu tư tới với Nghệ An. Khu công nghiệp Hoàng Mai II đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài tới từ các quốc gia Trung Quốc, Anh, Ấn Độ,…

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp đang gặp nhiều khó khăn. Theo báo cáo, đến tháng 12/2024 đã phê duyệt trích đo 183,1ha, đến nay mới quyết định thu hồi được hơn 32ha; cho thuê đất với diện tích 20ha.

Trong đó, có 1 dự án đã đi vào hoạt động; 1 dự án của Tập đoàn Thiên Năng đang xây dựng, dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 8 năm nay; còn lại 150ha chưa phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

