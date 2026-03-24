UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc về tình hình thực hiện dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II

Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II do Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đầu tư tại phường Hoàng Mai với diện tích 334,79 ha, tổng vốn đăng ký 1.900 tỷ đồng.

Theo báo cáo cáo tại buổi làm việc, diện tích của dự án đã có quyết định thu hồi đất là 132,9ha/334,79ha; diện tích đã trích đo 312,4/334,79 ha; đã tổ chức kiểm kê đất và tài sản các hộ dân bị ảnh hưởng được 290,84 ha/334,79ha (còn lại 43,95ha chưa kiểm kê). Diện tích đã cho thuê đất 29,7633 ha (đạt 9%).

Hiện nay, còn 22,39ha/334,79ha chưa hoàn thành trích đo do nguyên nhân đang tranh chấp ranh giới, vướng mắc về loại đất. UBND phường Hoàng Mai đã tổ chức làm việc với Văn phòng Đăng ký đất đai và các hộ dân bị ảnh hưởng nhiều lần, tuy nhiên đến nay, Văn phòng Đăng ký đất đai chưa hoàn thiện xong kết quả trích đo để trình phê duyệt.

201,89 ha/334,79ha chưa có quyết định thu hồi đất do các nguyên nhân như vướng mắc về nguồn gốc đất (31ha), vướng mắc về giá bồi thường (23 thửa diện tích là 25ha), vướng mắc về đền bù, hỗ trợ tài sản và tái định cư cho các hộ giãn dân (37,5ha); vướng mắc về mật độ cây trồng, chưa có trong đơn giá của Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Phạm Văn Hào cho biết, phường Hoàng Mai phấn đấu đến ngày 30/9/2026 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Hoàng Mai, Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và các Sở, ngành liên quan đã thảo luận các phương án giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 là 01 trong 12 dự án trọng điểm của tỉnh, vì vậy yêu cầu các đơn vị phải quyết liệt hơn; hàng tháng phải báo cáo trung thực, rõ ràng về trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Mục tiêu của dự án đảm bảo tăng trưởng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An giao UBND phường Hoàng Mai tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào. Nghiên cứu, phối hợp với các Sở hoàn thành các hồ sơ giải phóng mặt bằng đúng quy định và chặt chẽ. Bên cạnh đó, phường Hoàng Mai đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới Nhân dân về các chính sách mới trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường thêm nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao phường Hoàng Mai hoàn thành toàn bộ mặt bằng dự án trước ngày 30/9/2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường, hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Phối hợp hợp với các Sở, ngành liên quan để kịp thời hướng dẫn UBND phường Hoàng Mai tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy định và sẵn sàng Tổ công tác để hỗ trợ cho phường Hoàng Mai.

Sở Tài chính đáp ứng nhu cầu thực tế để đảm bảo hạ tầng ngoài hàng rào của các khu công nghiệp nói chung và Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 nói riêng được triển khai đúng tiến độ.

Về hạ tầng khu công nghiệp, đối với hai hệ thống thoát nước và hệ thống điện chiếu sáng, Sở Tài chính có trách nhiệm đáp ứng đủ vốn để hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đóng vai trò là đầu mối, đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ và tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng và hạ tầng điện, hạ tầng ngoài hàng rào và các điều kiện khác để các nhà đầu tư thứ cấp hoạt động. Hạ tầng ngoài hàng rào Khu kinh tế phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về quản lý dự án và giám sát chặt chẽ, đảm bảo tiết kiệm vốn đầu tư ở mức cao nhất.

Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt cần phối hợp chặt chẽ với phường Hoàng Mai, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các Sở, ngành trong công tác giải phóng mặt bằng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt tập trung thu hút các nhà đầu tư sử dụng ít lao động nhưng có dây chuyền công nghệ hiện đại và tiên tiến. Tập trung thu hút các dự án FDI đảm bảo được hai mục tiêu chính là đóng góp cho ngân sách và thúc đẩy doanh nghiệp nội địa phát triển. Tỉnh cam kết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn