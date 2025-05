Nghệ An: Doanh thu du lịch ước đạt gần 2.000 nghìn tỷ đồng trong dịp nghỉ lễ

Theo đánh giá từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, với điều kiện thời tiết khá thuận lợi. Vì vậy, các điểm đến ở Nghệ An đã thu hút lượng lớn du khách về tham quan, trải nghiệm các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và ẩm thực.

Trong đó nổi bật với lượng du khách lớn tại các điểm như: khu di tích Kim Liên (Nam Đàn); biển Cửa Lò; khu vui chơi Vinwonder Cửa Hội; biển Quỳnh; biển Diễn Thành; Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương); đền Ông Hoàng Mười (Hưng Nguyên)…

Khu di tích Kim Liên đón lượng khách lớn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay.

Nhiều điểm du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở các địa phương cũng thu hút đông lượng khách về tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng như: khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (Diễn Châu), rừng Săng Lẻ (Tương Dương); khu du lịch Hòn Mát (Nghĩa Đàn), thác Khe Kèm và các bản du lịch cộng đồng (Con Cuông); khu du lịch Mường Lống Eco garden và các bản du lịch cộng đồng ở Mường Lống (Kỳ Sơn)...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu thêm, đây là năm đầu tiên Cửa Lò nhập vào TP Vinh, UBND TP đã triển khai một số dịch vụ miễn phí phục vụ cho mùa du lịch biển năm 2025, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế diễn ra trong giai đoạn cao điểm của kỳ nghỉ lễ.

Lượng khách du lịch tập trung về Cửa Lò dịp nghỉ lễ đông, lượng nước tại các khu vực tắm tráng miễn phí không đủ. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại nhà vệ sinh công cộng và các khu vực tắm tráng chưa đảm bảo, bãi đậu xe miễn phí quản lý chưa tốt.

Mô tô nước vẫn hoạt động trong khu vực khách du lịch tắm gây mất an toàn. Bên cạnh đó, ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng của một số người dân, du khách chưa tốt. Công tác kiểm tra, giám sát của các lực lượng chức năng chưa thường xuyên nên đã phần nào làm ảnh hưởng chung đến hình ảnh du lịch Cửa Lò.

Nhiều điểm du lịch xanh, du lịch cộng đồng tại Nghệ An đón lượng khách lớn.

Trước tình trạng nêu trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo UBND TP Vinh kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên. Yêu cầu sớm ban hành cơ chế quản lý, vận hành các hệ thống miễn phí về bãi đỗ xe, điểm tắm tráng...

Quy hoạch khu vực hoạt động cho dịch vụ mô tô nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lí triệt để các tổ chức, cá nhân chưa chấp hành các quy định.

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các khu, điểm du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trên địa bàn tỉnh được bảo đảm. Không xảy ra các vụ việc làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến an toàn của du khách.

Trong 5 ngày lễ (từ 30/4 - 4/5), toàn tỉnh Nghệ An ước đón và phục vụ 1.170.000 lượt khách du lịch, bằng 123% so với năm 2024. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 370.000 lượt, công suất phòng bình quân đạt trên 90%. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 1.989 tỷ đồng, doanh du dịch vụ du lịch ước đạt 746 tỷ đồng.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn