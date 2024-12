Công ty CP Bến xe Nghệ An: Doanh thu năm 2024 dự kiến đạt 106,584 tỷ đồng

Năm 2024, Công ty CP Bến xe Nghệ An dự kiến đạt 106,584 tỷ đồng.

Năm 2024, Công ty CP Bến xe Nghệ An đã đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh so cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu ước đạt 106,584 tỷ đồng, đạt 113,8% kế hoạch năm và tăng 170% so với năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế đạt 10,5 tỷ đồng, hoàn thành 105% mục tiêu; nộp ngân sách 8,237 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,2 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, công ty đã đầu tư mới với tổng kinh phí 122,986 tỷ đồng và đóng góp an sinh xã hội 382 triệu đồng.

Bên cạnh các dịch vụ truyền thống như bến xe, bãi đỗ xe, kinh doanh bất động sản, và nhà hàng, các đơn vị mới như Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-10D và Cửa hàng xăng dầu Bến xe Bắc Vinh đã tạo thêm việc làm và tăng doanh thu.

Công ty cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, như sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực đăng kiểm, phần mềm quản lý vận tải và tài chính tập trung.

Đảng ủy công ty chú trọng xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, gắn với chuyển đổi số. Các phong trào thi đua lao động, sáng tạo được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, mô hình điểm văn hóa doanh nghiệp tại Bến xe Bắc Vinh đang được nhân rộng sang Trung tâm Đăng kiểm 37-10D.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Công ty đạt nhiều thành tích nổi bật. Năm 2024, đơn vị đã kết nạp 3 đảng viên mới, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng quản lý đảng viên và các đơn vị trực thuộc. Đảng bộ Công ty cũng được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” bởi Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Công ty CP Bến xe Nghệ An, với những thành tựu vượt bậc cả về kinh doanh, đầu tư lẫn xây dựng văn hóa doanh nghiệp và công tác Đảng. Những kết quả ấn tượng về doanh thu, lợi nhuận, và đóng góp xã hội không chỉ khẳng định vị thế của công ty trên thị trường mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Với chiến lược đổi mới, ứng dụng công nghệ số và sự đồng lòng của tập thể, Công ty CP Bến xe Nghệ An đang vững bước trở thành đơn vị đi đầu trong lĩnh vực giao thông vận tải và dịch vụ tại khu vực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn