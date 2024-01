Nghệ An: Doanh thu từ ngành du lịch năm 2023 ước đạt 7.800 tỷ đồng

Theo thống kê, các chỉ tiêu phát triển du lịch của năm 2023 của ngành du lịch Nghệ An đã hoàn thành vượt mức so với kế hoạch được giao. Trong đó, tổng lượt khách lưu trú dự kiến đạt 5.280.000 lượt, bằng 120% so với năm 2022, trong đó khách quốc tế là 77.500 lượt, bằng 231% so với năm 2022; doanh thu du lịch dự kiến đạt 7.800 tỷ đồng, bằng 139% so với năm 2022.

Lễ hội du lịch biển Cửa Lò (Nghệ An) thu hút nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Để đạt được mục tiêu trên, Sở Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1439/QĐ.UBND ngày 23/5/2023 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An; Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 về việc quy định phân cấp quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An và văn bản hướng dẫn thực hiện quyết định.

Ngoài ra, Sở Du lịch đã có nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quảng bá du lịch Nghệ An trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Đẩy mạnh công tác liên kết phát triển du lịch giữa Nghệ An và các địa phương trọng điểm về du lịch trên cả nước. Phối hợp với các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2023 với chủ đề “Ba địa phương - Một điểm đến - Nhiều trải nghiệm” tại tỉnh Thanh Hóa; phối hợp với 03 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch “Một hành trình - bốn địa phương - nhiều trải nghiệm” trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội năm 2023...

Bên cạnh đó, Sở Du lịch Nghệ An cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng ngừa, phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật tại các điểm tham quan du lịch, di tích lịch sử văn hóa, khu vui chơi giải trí và các khu vực tập trung khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Quang Trường

Nguồn tin: kinhtemoitruong.vn