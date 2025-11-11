Nghệ An đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện 21 dự án tái định cư tập trung

Người dân rốn lũ Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý nỗ lực tái thiết, sớm ổn định cuộc sống sau trận lũ lịch sử hồi tháng 7 vừa qua.

Năm 2025, tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão số 3, số 5 và số 10, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Ước tính thiệt hại do bão và mưa lũ năm 2025 trên địa bàn toàn tỉnh hơn 8.500 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại về nhà ở: có tổng cộng 634 nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn, 868 nhà bị thiệt hại rất nặng, 2.663 nhà bị thiệt hại nặng và hơn 100.000 nhà bị tốc mái.

Để giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau bão, lũ, tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại về nhà ở, tổng hợp các hộ hiện chưa có nhà ở, các hộ có nguy cơ cao cần phải di dời để đề xuất phương án xử lý.

Theo báo cáo của các xã, phường, đến nay, toàn tỉnh hiện có 1.998 hộ cần phải di dời; trong đó: tái định cư tập trung 1.100 hộ; tái định cư xen ghép 898 hộ.

Gia đình anh Lô Văn Thuyết (Sinh năm 1986) bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý vui mừng chuyển đến ngôi nhà Bộ Công an hỗ trợ.

Về tái định cư xen ghép, các xã đã đề xuất phương án chi tiết gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Sở đang tổng hợp và phối hợp các địa phương để rà soát, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện và thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 7/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương.

Dự kiến tỉnh sẽ bố trí khoảng 220 tỷ đồng để thực hiện chính sách này.

Về bố trí dân cư tập trung, do nguồn ngân sách của tỉnh còn khó khăn, trong lúc nhu cầu hỗ trợ của các xã rất lớn, vì vậy Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ Nghệ An thực hiện 21 dự án tái định cư tập trung tại 15 xã để di dời 1.100 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai, sạt lở. Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ 741,85 tỷ đồng.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: Báo Nhân dân