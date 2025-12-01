Nghệ An đặt mục tiêu đưa 80.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2026-2030

Tỉnh Nghệ An nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu toàn quốc về số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (Ảnh: THÀNH ĐÔ)

Riêng năm 2024, Nghệ An tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với hơn 24.000 người.

Lao động tập trung chủ yếu ở các nước, vùng lãnh thổ như: Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, khu vực trung Đông, khu vực đông Âu....

Theo đó, thị trường lao động chuyển dịch theo hướng tốt hơn, giảm tỷ trọng lao động trong lĩnh vực nông-lâm-thuỷ sản từ 47% năm 2020 xuống 34,63% năm 2024. Tỷ trọng lao động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng từ 25,5% năm 2020 lên 32,87% năm 2024. Tỷ trọng lao động trong lĩnh vực dịch vụ từ 27,5% năm 2020 lên 32,5% năm 2024.

Thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết, giai đoạn 2026-2030, bình quân mỗi năm tỉnh Nghệ An có khoảng 36-40 nghìn người bước vào độ tuổi lao động (chưa kể số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trở về, sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm, số lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an...).

Địa phương đặt mục tiêu đưa 80.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong giai đoạn này.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn