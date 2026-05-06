Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, 'Song Hye Kyo' của bóng chuyền Việt Nam là ai?

Bảo Ngọc sinh năm 2009, được xem là gương mặt triển vọng nhất của đội bóng nữ miền Tây hiện tại. Sở trường ở vị trí phụ công, Bảo Ngọc còn có thể thi đấu tốt ở vị trí chủ công hay đối chuyền. Cầu thủ 17 tuổi từng thi đấu xuất sắc ở các giải trẻ cũng như được tạo cơ hội tham dự ở các giải lớn như VĐQG hay Cúp Hùng Vương.

Lớn lên trong gia đình có truyền thống thể thao khi cả ba và mẹ đều từng là VĐV bóng chuyền, Bảo Ngọc đã sớm nuôi dưỡng niềm đam mê với bóng chuyền. Từ một cô bé CĐV theo cha theo dõi các giải đấu Bảo Ngọc đã tiếp bước ba và mẹ theo đuổi con đường trở thành một VĐV chuyên nghiệp tại lò bóng chuyền hàng đầu VTV Bình Điền Long An.

Năm 11 tuổi, Bảo Ngọc đã có chiều cao 1m70

Ở giải đầu tiên được đánh chính, tại Giải bóng chuyền trẻ quốc gia 2025, Bảo Ngọc ghi dấu ấn mạnh mẽ trong đội hình của Trẻ VTV Bình Điền Long An. Dù nhỏ tuổi nhất đội nhưng cầu thủ sinh năm 2009 thi đấu rất chững chạc với kỹ thuật cơ bản tốt, khả năng theo chắn rát và đặc biệt là những pha tấn công nhanh rất gọn gàng và hiệu quả.

Là con nhà nòi, Bảo Ngọc có sự phát triển rất nhanh về chuyên môn

Trong hai chiến thắng của Trẻ VTV Bình Điền Long An trước Quảng Ninh và Vĩnh Long ở giải trẻ quốc gia 2025, phụ công Bảo Ngọc là tay đập thi đấu ấn tượng nhất. Tay đập trẻ liên tục ghi điểm từ những phối hợp khéo léo với chuyền hai Ngọc Tuyền rồi tấn công nhanh uy lực ở vị trí giữa lưới. Hiệu suất ghi điểm của Bảo Ngọc rất cao và trở thành mũi tấn công chủ lực tại đội Trẻ VTV Bình Điền Long An.

Nữ VĐV bóng chuyền trẻ có nhan sắc nổi bật, xinh xắn

Không chỉ gây ấn tượng bởi kỹ năng chơi bóng, Bảo Ngọc còn gây chú ý bởi nhan sắc trong trẻo, xinh đẹp và chiều cao vô cùng ấn tượng. Năm 11 tuổi, khi Bảo Ngọc mới gia nhập đội năng khiếu VTV Bình Điền Long An, cô bé đã có chiều cao 1m70 và tập luyện ở vị trí chủ công. Chỉ sau hơn 1 năm tập luyện, Bảo Ngọc đã đạt ngưỡng 1m80, tức là tăng 10cm khi chưa đầy 2 năm. Chiều cao hiện tại của Bảo Ngọc là 1m81.

Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc (trái) và Võ Thị Thảo Nguyên - hai tài năng trẻ sáng giá của VTV Bình Điền Long An

NHM bóng chuyền Long An đang rất kỳ vọng Bảo Ngọc sẽ nối bước huyền thoại Ngọc Hoa trở thành thế hệ phụ công tài năng tiếp theo của bóng chuyền Long An cũng như Việt Nam.

Tại Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2026, đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An nằm ở bảng A cùng Binh chủng Thông tin, VietinBank và khách mời đến từ Trung Quốc là CLB Giang Tô. Đây được đánh giá là bảng đấu giàu tính cạnh tranh khi các đội trong nước đều có thực lực đồng đều, trong khi Giang Tô mang đến thử thách lớn về chuyên môn.

