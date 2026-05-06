Nguyên Chủ tịch PVOIL Cao Hoài Dương làm Phó tổng giám đốc Petrovietnam

Ông Cao Hoài Dương nhận quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc - Ảnh: T.NGỌC

Tại buổi lễ trao quyết định, ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐTV Petrovietnam - đánh giá Phó tổng giám đốc Cao Hoài Dương là cán bộ có quá trình công tác lâu năm trong ngành năng lượng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các đơn vị thành viên của Petrovietnam.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là những biến động liên quan đến an ninh năng lượng toàn cầu, chuỗi cung ứng và giá cả, Petrovietnam đang đứng trước nhiều thách thức lớn.

Cùng với đó là yêu cầu thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng như nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Vì vậy, ông Lê Ngọc Sơn đề nghị tân phó tổng giám đốc trên cương vị mới tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, cùng tập thể ban lãnh đạo tập đoàn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Trong khi đó, ông Cao Hoài Dương khẳng định sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, nỗ lực hết mình vì công việc, đồng thời mong muốn có sự phối hợp, hỗ trợ và đồng hành của các đơn vị, đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc trong thời gian tới.

Ngày 24-4, Petrovietnam đã tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đối với ông Lê Mạnh Cường, Phó tổng giám đốc, để các cấp có thẩm quyền xem xét, kiện toàn chức danh Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc. Đồng thời giới thiệu ông Cao Hoài Dương, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) để xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc tập đoàn.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ