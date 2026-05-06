Thí sinh xét tuyển vào ngành đường sắt phải đạt tối thiểu 18/30 điểm

Chuẩn chương trình đào tạo về đường sắt trình độ đại học áp dụng với các trường tham gia đề án Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc ban hành chuẩn chương trình đào tạo về đường sắt trình độ đại học nhằm quy định các yêu cầu tối thiểu đối với các chương trình đào tạo phục vụ phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực đường sắt tại Việt Nam.

Theo đó, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, chuẩn đầu vào quy định tổng điểm tổ hợp xét tuyển của thí sinh phải đạt tối thiểu 60% (tương đương 18/30 điểm) và tổ hợp phải có môn toán mới đủ điều kiện xét tuyển.

Đối với các phương thức xét tuyển khác, điểm trúng tuyển quy đổi tương đương của thí sinh cũng phải đạt điều kiện như trên.

Chương trình học được thiết kế theo hai định hướng văn bằng: cử nhân (bậc 6) với khối lượng tối thiểu 120 tín chỉ và kỹ sư (bậc 7) với khối lượng tối thiểu 150 tín chỉ.

Thời lượng thực tập, thực hành chiếm tối thiểu 15% (đối với chương trình cử nhân) và 20% (đối với chương trình kỹ sư) trong khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, đồng thời tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và chuyên gia trong đào tạo, giúp người học tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học tập.

Chuẩn đầu ra yêu cầu người học đạt năng lực toàn diện về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm, trong đó nhấn mạnh khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ hiện đại, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và tư duy hệ thống.

Chuẩn chương trình đào tạo quy định yêu cầu đối với đội ngũ giảng viên, trong đó bảo đảm có ít nhất 1 giảng viên có trình độ tiến sĩ phù hợp với ngành đào tạo, có kinh nghiệm giảng dạy hoặc quản lý đào tạo từ 3 năm trở lên. Đồng thời yêu cầu các cơ sở đào tạo bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, học liệu và hạ tầng công nghệ.

Các chương trình đào tạo được xây dựng theo nguyên tắc cải tiến liên tục, có lộ trình nâng cao chất lượng, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo trong nước và đối tác quốc tế.

Chuẩn chương trình đào tạo được áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học tham gia đề án Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045, do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 10-2025.

Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm xây dựng, rà soát, cập nhật chương trình và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi tuyển sinh.

Danh mục các ngành trình độ đại học về đường sắt như sau:

Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045, đặt mục tiêu giai đoạn 2025-2030 đào tạo được ít nhất 35.000 nhân lực, tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị và bổ sung nguồn nhân lực giảng dạy cho các cơ sở đào tạo.

Đến giai đoạn 2031-2035 đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 70.000 nhân lực. Trong đó, trình độ sau đại học khoảng 2.000 người (khoảng 100 tiến sĩ, 1.900 thạc sĩ), trình độ đại học khoảng 18.000 người, trình độ cao đẳng khoảng 30.000 người và trình độ trung cấp khoảng 20.000 người.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: tuoitre.vn